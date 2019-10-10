Мотоциклист врезался в дерево и получил смертельные травмы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 октября в Елецком районе на автотрассе Дерновка – Ольховец – примыкание к автодороге Маяк – Ключ Жизни 28-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.



В Добринском районе на территории зернотока в селе Хворостянка 47-летний водитель «КамАЗа» допустил наезд на 30-летнего мужчину, который с травмами был доставлен в больницу.



В Липецке на улице Стаханова 41-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1618 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1217 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 31 нарушение правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.



Так же было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



