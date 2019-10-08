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Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели

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#отопление #котельная
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Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели

Владельцы сетей решили проложить трубы.

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В преддверии отопительного сезона GOROD48 сообщал о том, что пермская компания оставила без отопления областной призывной пункт и ряд промышленных предприятий в Левобережном районе. Еще на старте подачи тепла стало ясно, что призывникам будет холодно, и пункт решили греть тепловыми пушками. Но как быть с пермской компанией? Решили действовать административными мерами. Было выяснено, что тепло к призывному пункту идет по частным сетям и земле. Да и сама котельная — коммерческая недвижимость, попавшая в частные руки после распродажи активов завода «Железобетон».

- Решить вопрос подачей тепла оказалось сложно, но возможно, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Прокурор выписывал индивидуальному предпринимателю, владельцу котельной и сетей, предписания. Они не исполнялись, пришлось обращаться в суд с иском о возложении обязанности обеспечения работоспособности тепловой сети. Левобережный районный суд отправил иск по подсудности — в Пермский край. Но из-за того, что в судебной тяжбе и переписке с Пермью мы могли потерять время, удалось убедить частника решить проблему в досудебном порядке. Сейчас идет монтаж коммуникаций, предприниматель готовится к подаче тепла. Ожидается, что пуск произойдет до конца этой недели.
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#отопление #котельная
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Комментарии (3)

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007

6 минут назад
Чейт она моя
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!

32 минуты назад
Дома нет отопления! Распустить Распустить призывников мучеников.
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Пенсионер

45 минут назад
Салдат ложен перенасить тяготы лишения воинской службы. Зачем солдату тепло, чтобы спал.
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