Общество
сегодня, 16:09
Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели
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Владельцы сетей решили проложить трубы.
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В преддверии отопительного сезона GOROD48 сообщал о том, что пермская компания оставила без отопления областной призывной пункт и ряд промышленных предприятий в Левобережном районе. Еще на старте подачи тепла стало ясно, что призывникам будет холодно, и пункт решили греть тепловыми пушками. Но как быть с пермской компанией? Решили действовать административными мерами. Было выяснено, что тепло к призывному пункту идет по частным сетям и земле. Да и сама котельная — коммерческая недвижимость, попавшая в частные руки после распродажи активов завода «Железобетон».
- Решить вопрос подачей тепла оказалось сложно, но возможно, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Прокурор выписывал индивидуальному предпринимателю, владельцу котельной и сетей, предписания. Они не исполнялись, пришлось обращаться в суд с иском о возложении обязанности обеспечения работоспособности тепловой сети. Левобережный районный суд отправил иск по подсудности — в Пермский край. Но из-за того, что в судебной тяжбе и переписке с Пермью мы могли потерять время, удалось убедить частника решить проблему в досудебном порядке. Сейчас идет монтаж коммуникаций, предприниматель готовится к подаче тепла. Ожидается, что пуск произойдет до конца этой недели.
- Решить вопрос подачей тепла оказалось сложно, но возможно, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Прокурор выписывал индивидуальному предпринимателю, владельцу котельной и сетей, предписания. Они не исполнялись, пришлось обращаться в суд с иском о возложении обязанности обеспечения работоспособности тепловой сети. Левобережный районный суд отправил иск по подсудности — в Пермский край. Но из-за того, что в судебной тяжбе и переписке с Пермью мы могли потерять время, удалось убедить частника решить проблему в досудебном порядке. Сейчас идет монтаж коммуникаций, предприниматель готовится к подаче тепла. Ожидается, что пуск произойдет до конца этой недели.
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