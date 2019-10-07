Происшествия
сегодня, 15:17
В Липецке столкнулись два автобуса и две легковушки
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Травмы получили несколько пассажиров
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В Липецке возле ЛГПУ столкнулись два маршрутных автобуса и два легковых автомобиля.
Автомобиль ВАЗ поворачивал в Педуниверситуту, в это же время оттуда выезжал автомобиль "Киа", которую водитель ВАЗа пропускал. Маршрутка ПАЗ остановилась пропустить обе легковушки. В это время сзади в ПАЗ въехал ЛИАЗ после чего сработал принцип домино.
За медицинской помощью обратились двое пассажиров маршруток.
Автомобиль ВАЗ поворачивал в Педуниверситуту, в это же время оттуда выезжал автомобиль "Киа", которую водитель ВАЗа пропускал. Маршрутка ПАЗ остановилась пропустить обе легковушки. В это время сзади в ПАЗ въехал ЛИАЗ после чего сработал принцип домино.
За медицинской помощью обратились двое пассажиров маршруток.
4 1540
ВАНЯ
Ех
2
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