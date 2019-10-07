Происшествия

сегодня, 15:17

В Липецке столкнулись два автобуса и две легковушки

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В Липецке столкнулись два автобуса и две легковушки

Травмы получили несколько пассажиров 

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В Липецке возле ЛГПУ столкнулись два маршрутных автобуса и два легковых автомобиля.

Автомобиль ВАЗ поворачивал в Педуниверситуту, в это же время оттуда выезжал автомобиль "Киа", которую водитель ВАЗа пропускал. Маршрутка ПАЗ остановилась пропустить обе легковушки. В это время сзади в ПАЗ въехал ЛИАЗ после чего сработал принцип домино.

За медицинской помощью обратились двое пассажиров маршруток.
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Комментарии (4)

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ВАНЯ

10 минут назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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Ех

28 минут назад
Профессионалов выжили из Мупа, а набирают непрофессионалов да не учат. Да и состояние техники хромает, вот и результат. Игорь Георгиевич все руководство за небрежную работу........-Ваш ход?
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2

54 минуты назад
"педуниверситуту" - это крутуту
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!!!

сегодня, 15:51
Автобус наверно №346???!!!
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