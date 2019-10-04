Общество
сегодня, 10:55
Благоустройство Преображеновки признано «Лучшей муниципальной практикой России»
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В Минстрое России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2019». В числе победителей среди сельских поселений оказался Преображеновский сельсовет Добровского района Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, федеральная конкурсная комиссия Минстроя рассмотрела 185 заявок от 56 регионов страны. Все они связаны с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с Преображеновским сельсоветом среди сельских поселений отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области.
Всероссийский конкурс благоустройства «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года.
В 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016 годах село Преображеновка признавалось победителем федерального конкурса на самое благоустроенное сельское поселение России с числом жителей до 400 человек.
Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, федеральная конкурсная комиссия Минстроя рассмотрела 185 заявок от 56 регионов страны. Все они связаны с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с Преображеновским сельсоветом среди сельских поселений отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области.
Всероссийский конкурс благоустройства «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года.
В 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016 годах село Преображеновка признавалось победителем федерального конкурса на самое благоустроенное сельское поселение России с числом жителей до 400 человек.
23 711
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