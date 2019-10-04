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Благоустройство Преображеновки признано «Лучшей муниципальной практикой России»

23 711
#благоустройство
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Благоустройство Преображеновки признано «Лучшей муниципальной практикой России»
В Минстрое России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика 2019». В числе победителей среди сельских поселений оказался Преображеновский сельсовет Добровского района Липецкой области.  

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, федеральная конкурсная комиссия Минстроя рассмотрела 185 заявок от 56 регионов страны. Все они связаны с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с Преображеновским сельсоветом среди сельских поселений отмечены Бриньковское сельское поселение Краснодарского края и Кочегуренское сельское поселение Белгородской области. 

Всероссийский конкурс благоустройства «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. 

В 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016 годах село Преображеновка признавалось победителем федерального конкурса на самое благоустроенное сельское поселение России с числом жителей до 400 человек. 
23 711
#благоустройство
1

Комментарии (23)

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Как гость
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Опять уголовные дела

16 минут назад
история о том, нормальное село. Пусть развивается. Не завидуйте! Растите в своих сёлах государственных деятелей и они будут вам помогать благоустраивать.
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история о том

20 минут назад
как чинуши себе село отделали. Здесь пора уже давно уголовные дела возбуждать, а они всё про лучшее село пишут и пишут
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007

21 минуту назад
ДЛЯ Гостя Слыш ты не надо фуфел гнать все все понимают, не надо лепить горбатого тварь
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Ну а что

21 минуту назад
гость, так и есть. Просто ОПК и компания. Они не благоустройству спецы-а по бухлу. А Куракова женщина. Нормальная причём. Поэтому у неё все красиво! Есть и у мужиков так красиво. Но у тех кто алкоголь не увлекается.
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гость

30 минут назад
У меня в деревне, ;-) !
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гость

31 минуту назад
Для по моему, НУ , там СОСНОВЫЕ , а здесь КЕДРОВЫЕ ! ;-)
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гость

32 минуты назад
По моему, и неместных , НЕ ЧАСТО , красивые , стильные кабриолеты встретишь , мчащиеся В СЕЛО ! ;-)
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Для по моему

33 минуты назад
По моему, в Троицком тоже вон куча шишек живет, но как то это на Благоустройство села не сильно повлияло
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У меня в деревне

39 минут назад
В лебедянском районе родился зам мэра Москвы Аксёнов. Так он приехал такую дорогу вгрохал. 5 км асфальта-как яичко. Дом себе посторил . Но не приезжает жить. А если б он там жил. Деревня Павловское была б самой благоустроенной в Липецкой области)))
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По моему

42 минуты назад
Там Куракова проживает. И кто то ещё из местных шишек.
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