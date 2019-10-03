Происшествия
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Обыск у Веры Андреевой вели в рамках дела об особо крупном мошенничестве
46 2685
2 октября стало известно об обыске у начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Веры Андреевой. Сотрудников отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД РФ по городу Липецку интересовали документы, относящиеся земельным участкам на улице Семашко с кадастровыми номерами 48:20:0013403:34, 48:20:0013403:51, 48:20:0013403:52.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой «в интересах следствия». GOROD48 удалось выяснить, по какому именно уголовному делу велся обыск у Веры Андреевой.
Дело об участке на Семашко
Три земельных участка, информацию о которых собирали полицейские, находятся на улице Семашко у школы №5. Здесь ведет строительство 13-этажного дома ООО «Стирус».
- 16 августа 2019 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Стирус» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. – По версии следствия, неустановленные лица, имея умысел на приобретение муниципального имущества в особо крупном размере, путем обмана в нарушение процедуры приобретения права собственности на земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности, в августе 2012 года представили в мэрию пакет документов для приобретения земельного участка на улице Семашко. Тем самым нанесли городу имущественный вред в размере 1 миллиона рублей, выразившийся в убывании земельного участка из муниципальной собственности. В настоящее время выясняются все обстоятельства мошенничества, причастных к преступлению лиц. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Липецкой области.
«Мы оформлением земли не занимались»
По данным из открытых источников, строительная фирма «Стирус» зарегистрирована 10 января 2012 года. С 2017 года директором и учредителем «Стируса» значится Вера Меделян, уставной капитал организации – 10 миллионов рублей.
На официальном сайте компании нет информации о каких-либо объектах, построенных «Стирусом» до дома на улице Семашко. Вместе с этим там есть документы, подтверждающие право собственности с 2013 года на земельный участок у стадиона школы №5. Разрешение на строительство 13-этажного дома на этом участке компания получила в апреле 2018 года.
- Мы оформлением земли не занимались, - рассказала GOROD48 директор компании «Стирус» Вера Меделян. - Через нотариат мы купили официально долю в ООО «Стирус» и получили участок с проектной документацией и техническими условиями.
Раньше компания «Стирус» не оказывалась в центре внимания СМИ. Зато имя директора Веры Меделян, являвшейся директором фирмы «Регионстрой», не сходило с новостных лент в 2012 году. Одним жителям центра города не нравилось, что компания начала возводить высотку рядом с областным УВД, на пересечении улиц Пролетарской и Интернациональной. Другие жители окрестных домов публично благодарили Веру Меделян, которая расселила обитателей двухэтажной «сталинки» на улице Интернациональной, провела освещение в один из соседних домов, взамен гаражей возвела подземную парковку и построила детскую площадку.
Отметим, что «Регионстрой» специализируется на точечном строительстве. Дома компании возведены на улицах Терешковой, Интернациональной, Циолковского, Кроме того, «Регионстрой» возводил дома в «Елецком» и на «новых» микрорайонах. Известно, что «Регионстрой» активно предоставляет услуги городскому управлению капитального ремонта: между управлением и строителями заключено 40 контрактов на 201 млн рублей.
«Называли Крючкову «Мамой»
Ольга Крючкова остается в СИЗО с осени прошлого года
В 2012 году, когда оформлялась собственность на земельные участки на улице Семашко, нынешний начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Вера Андреева возглавляла МУ «Земельные ресурсы Липецка». В это время ее связывали деловые отношения с находящейся сейчас по стражей в «Матросской тишине» экс-начальницей управления имущественных и земельных отношений Ольгой Крючковой и ее заместителем, работавшем позже председателем департамента градостроительсва и архитектуры администрации Липецка Михаилом Баклановым. Чиновники, напомним, проходят по нескольким уголовным делам о взятках, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном образовании юридического лица, и незаконном участие в предпринимательской деятельности.
- Андрееву, Крючкову и главного архитектора Липецка Веру Иванову часто видели в одних компаниях. Подруги не стеснялись называть Крючкову на криминальный манер «мамой», - рассказал GOROD48 источник, знакомый с ситуацией.
Алексей Власов
Юлия Масляная
Сергей Ракитин
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой «в интересах следствия». GOROD48 удалось выяснить, по какому именно уголовному делу велся обыск у Веры Андреевой.
Дело об участке на Семашко
Три земельных участка, информацию о которых собирали полицейские, находятся на улице Семашко у школы №5. Здесь ведет строительство 13-этажного дома ООО «Стирус».
- 16 августа 2019 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Стирус» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. – По версии следствия, неустановленные лица, имея умысел на приобретение муниципального имущества в особо крупном размере, путем обмана в нарушение процедуры приобретения права собственности на земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности, в августе 2012 года представили в мэрию пакет документов для приобретения земельного участка на улице Семашко. Тем самым нанесли городу имущественный вред в размере 1 миллиона рублей, выразившийся в убывании земельного участка из муниципальной собственности. В настоящее время выясняются все обстоятельства мошенничества, причастных к преступлению лиц. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Липецкой области.
«Мы оформлением земли не занимались»
По данным из открытых источников, строительная фирма «Стирус» зарегистрирована 10 января 2012 года. С 2017 года директором и учредителем «Стируса» значится Вера Меделян, уставной капитал организации – 10 миллионов рублей.
На официальном сайте компании нет информации о каких-либо объектах, построенных «Стирусом» до дома на улице Семашко. Вместе с этим там есть документы, подтверждающие право собственности с 2013 года на земельный участок у стадиона школы №5. Разрешение на строительство 13-этажного дома на этом участке компания получила в апреле 2018 года.
- Мы оформлением земли не занимались, - рассказала GOROD48 директор компании «Стирус» Вера Меделян. - Через нотариат мы купили официально долю в ООО «Стирус» и получили участок с проектной документацией и техническими условиями.
Раньше компания «Стирус» не оказывалась в центре внимания СМИ. Зато имя директора Веры Меделян, являвшейся директором фирмы «Регионстрой», не сходило с новостных лент в 2012 году. Одним жителям центра города не нравилось, что компания начала возводить высотку рядом с областным УВД, на пересечении улиц Пролетарской и Интернациональной. Другие жители окрестных домов публично благодарили Веру Меделян, которая расселила обитателей двухэтажной «сталинки» на улице Интернациональной, провела освещение в один из соседних домов, взамен гаражей возвела подземную парковку и построила детскую площадку.
Отметим, что «Регионстрой» специализируется на точечном строительстве. Дома компании возведены на улицах Терешковой, Интернациональной, Циолковского, Кроме того, «Регионстрой» возводил дома в «Елецком» и на «новых» микрорайонах. Известно, что «Регионстрой» активно предоставляет услуги городскому управлению капитального ремонта: между управлением и строителями заключено 40 контрактов на 201 млн рублей.
«Называли Крючкову «Мамой»
Ольга Крючкова остается в СИЗО с осени прошлого года
В 2012 году, когда оформлялась собственность на земельные участки на улице Семашко, нынешний начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Вера Андреева возглавляла МУ «Земельные ресурсы Липецка». В это время ее связывали деловые отношения с находящейся сейчас по стражей в «Матросской тишине» экс-начальницей управления имущественных и земельных отношений Ольгой Крючковой и ее заместителем, работавшем позже председателем департамента градостроительсва и архитектуры администрации Липецка Михаилом Баклановым. Чиновники, напомним, проходят по нескольким уголовным делам о взятках, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном образовании юридического лица, и незаконном участие в предпринимательской деятельности.
- Андрееву, Крючкову и главного архитектора Липецка Веру Иванову часто видели в одних компаниях. Подруги не стеснялись называть Крючкову на криминальный манер «мамой», - рассказал GOROD48 источник, знакомый с ситуацией.
Алексей Власов
Юлия Масляная
Сергей Ракитин
46 2685
Кому то капут, пришел.
Виктор 2-28-14
житель г.липецка
......
снова в деле
Захария
ну наконец то начали
Я хочу ,,,,
Мишка
Виктор 2-28-14