Общество

21 минуту назад

Электрики нашли причину отключения света в Сселках

2 378
#энергоснабжение
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Электрики нашли причину отключения света в Сселках
Ночью 1 октября в Сселках отключилась подстанция, которая основным источником электроэнергии поселка и района сокольских лагерей. Несмотря на глубокую ночь, специалисты ЛГЭК попытались найти место повреждения сети, но безрезультатно. Однако, неработающий участок вывели из основной схемы питания, а  часть отключенного района запитали по резервному каналу. 

С наступлением утра электрики продолжили поиски аварийного участка и обнаружили его. Как оказалось, причиной отключения стало повреждение концевой муфты 10кВ (устройство, предназначенное для оконцевания силовых кабелей ) на опоре ЛЭП. Она находилась в лесу на выезде из Сселок. Устранив неполадки, электрики восстановили подачу энергии оставшимся потребителям. 

Сейчас специалисты ЛГЭК занимаются ремонтом, чтобы в дальнейшем снова перейти на основной режим работы.
2 378
#энергоснабжение
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Комментарии (2)

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Ирина

4 минуты назад
Новость федерального значения. Больше нечего написать??????????????????????????
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Да уж

10 минут назад
Я её, говорит, конкретно на проволоку затянул
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