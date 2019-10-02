Электрики нашли причину отключения света в Сселках

Ночью 1 октября в Сселках отключилась подстанция, которая основным источником электроэнергии поселка и района сокольских лагерей. Несмотря на глубокую ночь, специалисты ЛГЭК попытались найти место повреждения сети, но безрезультатно. Однако, неработающий участок вывели из основной схемы питания, а часть отключенного района запитали по резервному каналу.



С наступлением утра электрики продолжили поиски аварийного участка и обнаружили его. Как оказалось, причиной отключения стало повреждение концевой муфты 10кВ (устройство, предназначенное для оконцевания силовых кабелей ) на опоре ЛЭП. Она находилась в лесу на выезде из Сселок. Устранив неполадки, электрики восстановили подачу энергии оставшимся потребителям.



Сейчас специалисты ЛГЭК занимаются ремонтом, чтобы в дальнейшем снова перейти на основной режим работы.

