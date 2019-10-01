Военкомат – мечты сбываются

В Липецке призывник разменял институт на службу в армии.

Сегодня в день начала осеннего призыва в городскую призывную комиссию пришли 50 юношей. Обстановка в военкомате привычная – такие комиссии здесь проходят часто.





Единственным исключением стало то обстоятельство, что председателем призывной комиссии сегодня была женщина. Гендерный стереотип оказался размыт благодаря тому, что мэром Липецка является Евгения Уваркина.





Хуже от этого не стало. Как и ранее молодые люди заходили в кабинет, представлялись и рассказывали о том, где и кем хотят служить.





Так, призывник Калинин рассказал, что хочет служить в Военно-комических силах. Парень отучился два курса в институте и решил идти в армию. Тем самым он стал первым липчанином, который воспользовался правом отказа от отсрочки. Такой порыв поддержала вся комиссия.

Призывник Рысин, пожелал стать морским пехотинцем и выбрал для службы Калининград. А вот призывник Огарков пожелал пройти службу в особой военной части в Краснодаре.





- А ты знаешь, что после прохождения службы ты пять лет не сможешь выезжать за границу, - уточнил военный комиссар города Липецка Липецкой области Владимир Иванов.

- Нет, от вас сейчас узнал, - ответил призывник.

- Не передумаешь теперь, - спросил военком и получил утвердительный ответ.

Своим первым опытом главы призывной комиссии глава города Евгения Уваркина поделилась с журналистами. Она рассказала, что как мать двух сыновей, смотрит на сегодняшних парней с материнским чувством.





– Я радуюсь, что мальчишки осознанно делают выбор в пользу службы армии, хотя еще учатся. Я понимаю, что это достойные ребята, - рассказала Евгения Уваркина.

Кстати о нежелающих служить. По словам Военкома Владимира Иванова, их число практически не меняется – около 150 человек в призыв.

Напомним, что по итогам этого призыва в ряды армии должны отправиться около 450 липчан. Всего же по стране долг Родине должны отдать около 132 тысяч человек.