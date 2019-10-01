Общество

42 минуты назад

Военкомат – мечты сбываются

13 793
#призыв #армия #комиссия
2
Военкомат – мечты сбываются

В Липецке призывник разменял институт на службу в армии.

Сегодня в день начала осеннего призыва в городскую призывную комиссию пришли 50 юношей. Обстановка в военкомате привычная – такие комиссии здесь проходят часто. 

a29be141-c456-4802-9351-c74f14bf8ad7.jpg

Единственным исключением стало то обстоятельство, что председателем призывной комиссии сегодня была женщина. Гендерный стереотип оказался размыт благодаря тому, что мэром Липецка является Евгения Уваркина. 

1372e8ea-97ab-49cd-b01c-ea2c3c62377c.jpg

Хуже от этого не стало. Как и ранее молодые люди заходили в кабинет, представлялись и рассказывали о том, где и кем хотят служить.

f29f2691-e3e1-486f-87b7-c02df145a129.jpg

Так, призывник Калинин рассказал, что хочет служить в Военно-комических силах. Парень отучился два курса в институте и решил идти в армию. Тем самым он стал первым липчанином, который воспользовался правом отказа от отсрочки. Такой порыв поддержала вся комиссия.

Призывник Рысин, пожелал стать морским пехотинцем и выбрал для службы Калининград. А вот призывник Огарков пожелал пройти службу в особой военной части в Краснодаре.

f71c3ee4-d96a-435f-83ca-ce3037147294.jpg

- А ты знаешь, что после прохождения службы ты пять лет не сможешь выезжать за границу, - уточнил военный комиссар города Липецка Липецкой области Владимир Иванов.

- Нет, от вас сейчас узнал, - ответил призывник.

- Не передумаешь теперь, - спросил военком и получил утвердительный ответ.

Своим первым опытом главы призывной комиссии глава города Евгения Уваркина поделилась с журналистами. Она рассказала, что как мать двух сыновей, смотрит на сегодняшних парней с материнским чувством.

63e242e0-47e7-41ba-8ff1-98dec6ac4dcb.jpg

– Я радуюсь, что мальчишки осознанно делают выбор в пользу службы армии, хотя еще учатся. Я понимаю, что это достойные ребята, - рассказала Евгения Уваркина.

Кстати о нежелающих служить. По словам Военкома Владимира Иванова, их число практически не меняется – около 150 человек в призыв.

Напомним, что по итогам этого призыва в ряды армии должны отправиться около 450 липчан. Всего же по стране долг Родине должны отдать около 132 тысяч человек.

13 793
#призыв #армия #комиссия
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

valerafromsplus

2 минуты назад
ОХ, ну самбисты, короче! :)
ответить

Гость

3 минуты назад
Ежегодный развод.
ответить

Юрок Алтушок.

4 минуты назад
Наверное мэрша с таким же рвением будет своих родных сынков в армию провожать, когда время придет
ответить

ОХ

5 минут назад
В ВОЕННО-КОМИЧЕСКИХ, И Я
ответить

Жена украинца

7 минут назад
Мои в Харькове не служили, а тут и подавно.
ответить

Маруся

15 минут назад
Хочу служить!, рано ему еще служить, мальчик учится в школе
ответить

Хочу служить!

18 минут назад
Вместе с сыном Уваркиной...
ответить

Mr.LINO83

19 минут назад
Ура! Моя мечта уже сбылась! Я не иду в армию! Я - псих!!! Ха-ха-ха...
ответить

Ха ха

21 минуту назад
Школьник, там и в задний проход тоже лазила?
ответить

какая мЯчта?

23 минуты назад
Здоровья потерять?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке простятся с бывшим председателем Правобережного суда
#похороны
В Липецке простятся с бывшим председателем Правобережного суда

7 минут назад

Общество
Рядом с Центральным рынком у торговцев изъяли 200 килограммов арбузов
#нелегальная торговля #бахчевые
16
Рядом с Центральным рынком у торговцев изъяли 200 килограммов арбузов

сегодня, 11:55

Общество
450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва
#призыв
37
450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва

сегодня, 11:50

Общество
Из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную
#антисанитария
18
Из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную

сегодня, 10:57

Общество
Прокуроры нашли в «Семейном магните» просрочку
#просрочка #торговля #иск
7
Прокуроры нашли в «Семейном магните» просрочку

сегодня, 10:39

Общество
Липчане выступили против строительства выставочного зала
#публичные слушания #строительство
20
Липчане выступили против строительства выставочного зала

сегодня, 08:56

Общество