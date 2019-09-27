Происшествия

сегодня, 19:05

44-летнюю женщину зарезали на лестничной клетке многоэтажного дома

7 1960
#убийство
44-летнюю женщину зарезали на лестничной клетке многоэтажного дома

По подозрению в преступлении задержан ее бывший сожитель.

Сегодня днем в подъезде одного из многоэтажных домов микрорайона "Александровский" в Ельце нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями груди. Убитая лежала на лестничной клетке у лифта.Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 43-летний сожитель женщины, с которым она недавно рассталась – подозрение на этого мужчину пало сразу же после обнаружения тела. Вчера он ворвался к убитой на работу и устроил там скандал. А сегодня утром он дождался, когда она выйдет из квартиры, чтобы идти на работу. 

Как рассказала GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, мужчину задержали и он во всем сознался. По его словам причиной убийства бывшей сожительницы стало то, что она ушла от него с вещами. Мужчина показал на месте преступления как совершалось убийство, кроме того, он показал, где находится орудие убийства: он закинул нож на крышу одного из кафе в центре Ельца.

Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по ч.1. ст.105 "Убийство". Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. У убитой и ее убийцы остался малолетний общий ребенок.
7 1960
#убийство

Комментарии (7)

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Мария

6 минут назад
что ж фигурируют то одни "сожители" ?! как собаки, ей боги...
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Думаю

8 минут назад
Елец - криминальная столица Черноземья
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автобыдло

9 минут назад
Законы не работают .почти все носят ножи , не говоря о цветных
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Дальше хуже

12 минут назад
Виной все синтетический спирт
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Культурный

14 минут назад
За что он ее зарезал,может обнесла его....
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..

18 минут назад
Дикость!
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911

20 минут назад
Опять Елец
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