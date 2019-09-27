44-летнюю женщину зарезали на лестничной клетке многоэтажного дома

По подозрению в преступлении задержан ее бывший сожитель.

Сегодня днем в подъезде одного из многоэтажных домов микрорайона "Александровский" в Ельце нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями груди. Убитая лежала на лестничной клетке у лифта.Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 43-летний сожитель женщины, с которым она недавно рассталась – подозрение на этого мужчину пало сразу же после обнаружения тела. Вчера он ворвался к убитой на работу и устроил там скандал. А сегодня утром он дождался, когда она выйдет из квартиры, чтобы идти на работу.



Как рассказала GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, мужчину задержали и он во всем сознался. По его словам причиной убийства бывшей сожительницы стало то, что она ушла от него с вещами. Мужчина показал на месте преступления как совершалось убийство, кроме того, он показал, где находится орудие убийства: он закинул нож на крышу одного из кафе в центре Ельца.



Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по ч.1. ст.105 "Убийство". Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. У убитой и ее убийцы остался малолетний общий ребенок.