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Происшествия
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37 минут назад
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28-летний ельчанин угрожал 24-летнему знакомому пистолетом
Возбуждено уголовное дело.
«Участковым установлен подозреваемый — 28-летний ельчанин. 30 мая у него произошла ссора с потерпевшим. В процессе словесной перепалки подозреваемый направил в сторону своего знакомого предмет, по форме напоминающий пистолет. Затем он произвёл выстрел в сторону. Заявитель реально воспринял угрозу своей жизни и обратился в полицию», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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