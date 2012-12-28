28-летний ельчанин угрожал 24-летнему знакомому пистолетом

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ельца по части первой статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ещё 30 мая в дежурную часть полиции обратился 24-летний мужчина и сообщил о том, что ему угрожали оружием, по форме похожим на пистолет.«Участковым установлен подозреваемый — 28-летний ельчанин. 30 мая у него произошла ссора с потерпевшим. В процессе словесной перепалки подозреваемый направил в сторону своего знакомого предмет, по форме напоминающий пистолет. Затем он произвёл выстрел в сторону. Заявитель реально воспринял угрозу своей жизни и обратился в полицию», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.