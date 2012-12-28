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Липецкая пенсионерка поверила звонку «из соцзащиты» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
Происшествия
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32 минуты назад
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Липецкая пенсионерка поверила звонку «из соцзащиты» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
А 25-летний мужчина покупал мотоцикл и перевёл продавцу-мошеннику 600 000 рублей.
— Пенсионерке позвонили якобы из социальной защиты населения, сообщили о покушении на её сбережения и под предлогом обеспечения сохранности денег убедили перевести 1 миллион 100 тысяч рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
23-летний парень поверил звонку «сотрудника Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» 270 000 рублей.
Двоих обманули при покупках на сайте объявлений. 25-летний мужчина покупал мотоцикл и перевёл продавцу-мошеннику 600 000 рублей, а 23-летняя девушка лишилась 4000 рублей при покупке кроссовок.
71-летняя женщина поговорила с сотрудниками «Роскомнадзора» и «Энергосбыта» и отправила им 19 000 рублей.
44-летняя женщина решила помочь брату, который попросил её перевести 30 000 рублей на оплату услуг стоматолога. Но оказалось — аккаунт брата взломали мошенники и все деньги ушли им.
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