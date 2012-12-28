Липецкая пенсионерка поверила звонку «из соцзащиты» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей

А 25-летний мужчина покупал мотоцикл и перевёл продавцу-мошеннику 600 000 рублей.

24 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя женщина.— Пенсионерке позвонили якобы из социальной защиты населения, сообщили о покушении на её сбережения и под предлогом обеспечения сохранности денег убедили перевести 1 миллион 100 тысяч рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.23-летний парень поверил звонку «сотрудника Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» 270 000 рублей.Двоих обманули при покупках на сайте объявлений. 25-летний мужчина покупал мотоцикл и перевёл продавцу-мошеннику 600 000 рублей, а 23-летняя девушка лишилась 4000 рублей при покупке кроссовок.71-летняя женщина поговорила с сотрудниками «Роскомнадзора» и «Энергосбыта» и отправила им 19 000 рублей.44-летняя женщина решила помочь брату, который попросил её перевести 30 000 рублей на оплату услуг стоматолога. Но оказалось — аккаунт брата взломали мошенники и все деньги ушли им.