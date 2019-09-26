На НЛМК впервые соревновались водители самосвалов «БелАЗ»

На НЛМК подвели итоги первого корпоративного конкурса профессионального мастерства среди водителей самосвалов «БелАЗ».

Как сообщает ПАО «НЛМК», за звание лучшего по профессии боролись 64 специалиста со стажем работы на самосвале не менее года, не имеющие нарушений правил дорожного движения и требований трудовой дисциплины. Испытания начались с проверки знаний последовательности технологических операций водителя, после чего лучшие из конкурсантов были допущены до следующего этапа – тестирования на знание правил дорожного движения. На заключительном этапе 9 финалистов соревновались в скоростном маневрировании на 45-ти тонном карьерном самосвале.



В результате напряженной борьбы успешнее остальных с заданиями конкурса справился Алексей Акименко. Победителя и призеров наградили дипломами и денежными премиями.



В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер».

