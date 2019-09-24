Общество

сегодня, 13:03

Общественный транспорт по отремонтированной части проспекта Победы поедет не раньше середины октября

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#проспект Победы #дорожные работы
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Общественный транспорт по отремонтированной части проспекта Победы поедет не раньше середины октября

Сегодня утром депутаты Липецкого городского Совета проверили, как идут дорожные работы на проспекте Победы, улицах Космонавтов и Ильича. 

На улице Космонавтов, которую обновляет дорожно-строительная компания «Руслан-1», уже уложен асфальт, нанесена разметка, установлены почти все  дорожные знаки, ливневку прочистят от строительного мусора по завершению работ.  

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По словам председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Николая Воронина, в скором времени дорожники продолжат ремонт второстепенной дороги тянущейся от улицы Терешковой до пересечения с улицей Циолковского, А в районе остановочного павильона у областного ДК второстепенную дорогу для безопасности пешеходов отделят ограждением.

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Депутатов интересовали сроки завершения ремонта. По словам Николая Воронина, контракт на ремонт улицы заканчивается 1 декабря. До этого времени, подрядчик должен накатать асфальт на второстепенной дороге, завершить благоустройство улицы Космонавтов –  уложить плитку, отсыпать газоны, убрать мусор, смонтировать остановочные павильоны.

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Затем депутаты отправились на проспект Победы. Главное, что интересовало выездную комиссию горсовета – когда будет закончен основной дорожный проект этого лета?

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- Думаем, до 30 октября закончим, - ответил представитель подрядчика - все той же компании «Руслан-1». 

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- Мы планировали закончить все работы до октября, но по замечаниям, а они есть, подрядчик будет работать еще, -  рассказал начальник МКУ «Управление строительства города Липецка», которое является заказчиком ремонта, Сергей Алпатов. – До 1 января никто работать не будет, так как снег в нашей полосе ложиться плотным покровом уже в ноябре. В зиму ни один вид работ оставлять не будем, за исключением сопутствующих.

- Почему к 1 сентября дорога не была запущена, а 3-го открыта с недоделками, - спросил заместитель председателя комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета Владислав Аленин.

- Были форс-мажоры, - ответил представитель «Руслан-1». – Это же реконструкция. Только на одном «пятаке» мы трижды рвали трубу. И слава Богу, что мы ее порвали - положили новую. Да и под сами проспектом все трубы лежат абсолютно новые. Все сделано для того, чтобы ближайшие 20 лет проспект не копали совершенно. 

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Сегодня была названа и дата открытия второстепенного проезд по четной стороне проспекта Победы - 1 ноября. Так что придется жителям 20-го микрорайона запастись терпением минимум на месяц.

Отдален по времени и запуск по ремонтируемому участку проспекта Победы общественного транспорта. Причина в отсутствии остановочных павильонов. Их заказали две недели назад. Срок изготовления – три недели. На следующей неделе начнется поставка, потом установка… Так что, по самым оптимистичным прогнозам, транспорт запустят только к середине октября. Тогда же появятся нормальные стыки с прилегающими к проспекту дорогами. Пока для их  сооружения нет асфальта - асфальтобетонный завод остановлен на плановую модернизацию.  

На улице Ильича, которую ремонтирует ООО «Дорожник»,  до завершения работ так же далеко. Улицу должны были сдать еще в конце августа, но уже конец сентября, и ремонтные работы завершатся не скоро. Николай Воронин заверил депутатов, что для этого есть объективные причины. То ливневку пришлось переделать, то жителей надо было за три недели предупредить о перекрытии движения… Ширина старой проезжей части колебалась от 9 до 12 метров, поэтому ее пришлось привести к стандарту. Именно поэтому до сих пор не уложен последний слой асфальта и не сделаны до конца тротуары. 

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Кстати о последних. Депутатов удивила конструкция пешеходной дорожки рядом с частными домами на четной стороне улицы Ильича. Если на противоположной стороне тротуар обложен бордюром, то на этой дорожке асфальт лежит просто на щебне, а дорога виляет будто по неровной синусоиде. На логичный вопрос по поводу такого строительного решения, Воронин ответил, что так пожелали сами жители. 

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Конкретной даты завершения ремонта улицы Ильича депутатам так и не назвали.

Напомним, что на реконструкцию первой очереди проспекта Победы выделено 450 миллионов рублей (2,9 миллиона из городского бюджета и 225 миллионов – из областного), комплексный ремонт улицы Космонавтов должен обойтись в 287 миллионов рублей (1,9 миллиона рублей заплатит городской бюджет и 143,8 миллиона рублей - областной). Работы на улице Ильича оценили в 90,4 миллиона рублей.

8 748
#проспект Победы #дорожные работы
2

Комментарии (8)

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Мороз

2 минуты назад
ослам, по - уродски!
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житель

2 минуты назад
Вот так прям и желали, чтоб тяп-ляп и криво?))) Ну что за клоуны а, одни уходят приходят другие и еще вопрос, кто из них глупее.
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гость

19 минут назад
Воронин ответил, что так пожелали сами жители. ВОРОНИН, а я , ЧЕЛОВЕК , пожелал , ЧТО БЫ ты настрочил по СОБСТВЕННОМУ ! СМОГЁШЬ ?
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ослам

19 минут назад
криво как все однако
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Житель Сырского

26 минут назад
Пусть №353 ходит по Проспекту Победы пряма а №035 как и сейчас через Рынок Октябрьский или наоборот №353 через рынок а №35 прямо.
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111

29 минут назад
интересно какие остановки будут по проспекту победы и будут ли их оборудоватеть веб камерами по программе безопасный город и защита от вандалов и грабителей
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Вангую

37 минут назад
В январь уйдут с недоделками, а уже в марте, когда дорога покроется трещинами и ямами, станут переделывать и исправлять ошибки. Здесь сошлись и намертво сцепились две исконные русские беды... Я уже молчу про коррупцию.
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Трюхан

37 минут назад
Украинцы люки заберут
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