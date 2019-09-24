Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма

Путешественник может отдохнуть в Липецке за 2,5 тысячи рублей в сутки

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг бюджетных городов России для туристических поездок осенью 2019 года.Рейтинг бюджетных для путешествий городов возглавляют Великий Новгород, Рязань и Вологда.Топ-10 недорогих туристических городов России, в которых бюджет отдыха до 2,5 тысяч рублей в сутки осенью 2019 года, составляют Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк (8 место), Брянск и Ижевск.В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице/квартире, обед в кафе и посещение городского музея.

В 2019 году внутренний туризм в России превысит 60 миллионов человек.

Внутренний туризм в России растет во многом за счет событийных мероприятий в российских регионах.