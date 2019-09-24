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Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма

3 290
#туризм
Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма

Путешественник может отдохнуть в Липецке за 2,5 тысячи рублей в сутки

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг бюджетных городов России для туристических поездок осенью 2019 года.

Рейтинг бюджетных для путешествий городов возглавляют Великий Новгород, Рязань и Вологда.

Топ-10 недорогих туристических городов России, в которых бюджет отдыха до 2,5 тысяч рублей в сутки осенью 2019 года, составляют Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк (8 место), Брянск и Ижевск.

В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице/квартире, обед в кафе и посещение городского музея.

В 2019 году внутренний туризм в России превысит 60 миллионов человек.

Внутренний туризм в России растет во многом за счет событийных мероприятий в российских регионах.



3 290
#туризм

Комментарии (3)

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Житель

16 минут назад
Тоесть , лругими словами делать у нас не хер. За гостинницу заплатил полтлра косаря и покушал в хуторке. И на этом все закончилось.
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* из Мадрида

24 минуты назад
Педро, этой осенью едем отдыхать в Липецк. Наша мечта сбылась!!!
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Считай ...

30 минут назад
"Путешественник может отдохнуть в Липецке за 2,5 тысячи рублей в сутки" почти за так , как раз для пенсионеров , чтобы пенсионеры путешествовали.
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