сегодня, 07:08
Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма
Путешественник может отдохнуть в Липецке за 2,5 тысячи рублей в сутки
Рейтинг бюджетных для путешествий городов возглавляют Великий Новгород, Рязань и Вологда.
Топ-10 недорогих туристических городов России, в которых бюджет отдыха до 2,5 тысяч рублей в сутки осенью 2019 года, составляют Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк (8 место), Брянск и Ижевск.
В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице/квартире, обед в кафе и посещение городского музея.
В 2019 году внутренний туризм в России превысит 60 миллионов человек.
Внутренний туризм в России растет во многом за счет событийных мероприятий в российских регионах.
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