Происшествия
48 минут назад
«Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла...»
Директор липецкого турагентства «Синяя птица» стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.
В августе в публикации «Учащиеся 21-й школы не увидели ни Родины-матери, ни своих денег» GOROD48 рассказал историю об обманутых туроператором Татьяной Ермаковой школьниках учениках, которые так и не съездили в город-герой Волгоград, хотя и заплатили за поездку по 4500 рублей с носа.
Полицейский Баранов не усмотрел в действиях ИП Ермаковой Т.Н. состава преступления, и обманутым туроператором липчанам пришлось обратиться за помощью к областному депутату Андрею Трофименкову со своей бедой. В свою очередь, адресат жалобы направил депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой помочь восстановлению справедливости.
- В прокуратуре области мне ответили, что взяли мое обращение в работу и вскоре дадут ответ, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета.
Депутатский запрос свое дело сделал: со второй попытки в ОП №3 УМВД РФ по Липецку после пинка прокурорских работников в отношении директора турагентства «Синяя птица» Татьяны Ермаковой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Более того, выяснилось, что предприниматель обманула учеников еще одной школы города, №2, которые не увидели во время январских каникул этого года столицы нашей родины Москву, хотя и заплатили за поездку 140 тысяч рублей.
Татьяна Ермакова раскаялась, но не деятельно. Она всего лишь пообещала полицейским вернуть обобранным ею школьникам деньги.
Полицейский Баранов не усмотрел в действиях ИП Ермаковой Т.Н. состава преступления, и обманутым туроператором липчанам пришлось обратиться за помощью к областному депутату Андрею Трофименкову со своей бедой. В свою очередь, адресат жалобы направил депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой помочь восстановлению справедливости.
- В прокуратуре области мне ответили, что взяли мое обращение в работу и вскоре дадут ответ, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета.
Депутатский запрос свое дело сделал: со второй попытки в ОП №3 УМВД РФ по Липецку после пинка прокурорских работников в отношении директора турагентства «Синяя птица» Татьяны Ермаковой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Более того, выяснилось, что предприниматель обманула учеников еще одной школы города, №2, которые не увидели во время январских каникул этого года столицы нашей родины Москву, хотя и заплатили за поездку 140 тысяч рублей.
Татьяна Ермакова раскаялась, но не деятельно. Она всего лишь пообещала полицейским вернуть обобранным ею школьникам деньги.
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