Происшествия

48 минут назад

«Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла...»

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#афера
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«Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла...»

Директор липецкого турагентства «Синяя птица» стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

В августе в публикации «Учащиеся 21-й школы не увидели ни Родины-матери, ни своих денег» GOROD48 рассказал историю об обманутых туроператором Татьяной Ермаковой школьниках учениках, которые так и не съездили в город-герой Волгоград, хотя и заплатили за поездку по 4500 рублей с носа.

Полицейский Баранов не усмотрел в действиях ИП Ермаковой Т.Н. состава преступления, и обманутым туроператором липчанам пришлось обратиться за помощью к областному депутату Андрею Трофименкову со своей бедой. В свою очередь, адресат жалобы направил депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой помочь восстановлению справедливости.

- В прокуратуре области мне ответили, что взяли мое обращение в работу и вскоре дадут ответ, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета.

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Депутатский запрос свое дело сделал: со второй попытки в ОП №3 УМВД РФ по Липецку после пинка прокурорских работников в отношении директора турагентства «Синяя птица» Татьяны Ермаковой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Более того, выяснилось, что предприниматель обманула учеников еще одной школы города, №2, которые не увидели во время январских каникул этого года столицы нашей родины Москву, хотя и заплатили за поездку 140 тысяч рублей.

Татьяна Ермакова раскаялась, но не деятельно. Она всего лишь пообещала полицейским вернуть обобранным ею школьникам деньги.


фото: travel-dom.ru

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#афера
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Комментарии (10)

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Сергей 13

6 минут назад
А почему Трофименков должен заниматься этой муйней?Почему Баранова должны рылом тыкать,чтобы он начал исполнять свою работу?Пошёл он метлой махать!
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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
..."у неё имелась задолженность по арендной плате, а свободные денежные средства она потратила на рекламные цели." - Т.е. там и предполагался отъём денежных средств на оплату аренды и рекламу ещё сделать
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Кондратий

11 минут назад
Аферистку Ермакову - на нары, пытавшегося замять дело позорного мента Баранова – гнать ссаными тряпками из органов.
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Слава

11 минут назад
Серджио Иванетти, Едросу - трофимосу , Герой России просто !.
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Слова

12 минут назад
Серджио Иванетти, Едросу - трофимосу , Герой России просто !.
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Куралес

20 минут назад
Отправить эту шкуру в турпоход на цемзавод
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Инопланетянин

22 минуты назад
Денги то родителские а обманути дети .наказание должно бит за одного обманутого ребенка умножит на количество детей . И столко же выговоров полицейскому.
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ZZZZZ

22 минуты назад
Так гражданам обманутым надо требовать не только свои деньги, но и проценты за пользование чужими деньгами, чтоб думала в следующий раз ))
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Серджио Иванетти

24 минуты назад
Трофименков молодец. По-моему он один откликается на запросы к нему
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Житель

31 минуту назад
На нары мошенницу.
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