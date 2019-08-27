Учащиеся 21-й школы не увидели ни Родины-матери, ни своих денег

Обманутые туроператором липчане обратились за помощью к областному депутату.

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К депутату областного Совета Андрею Трофименкову со своей бедой обратились родители учащихся средней школы №21 Липецка.«Учителя нашей школы предложили организовать детям майскую туристическую поездку в Волгоград. С этой целью с родителей учеников был произведен сбор денежных средств. Педагог заключил договор с ИП Ермакова Татьяна Николаевна на предмет оказания туристических услуг. Но в день отъезда нам сообщили, что поездки не будет (трудно описать, как были расстроены дети). Не вернули нам и денежные средства. ИП Ермакова сообщила нам, что у нее нет денег. Как выяснилось позже, билеты на поезд не покупались и даже не были забронированы, т.е. заведомо ничего организовывать она не собиралась. На заявление в полицию нам ответили отказом в возбуждении уголовного дела, факт мошенничества признавать отказались, после чего мы (в лице учителя) обратились в Прокуратуру Октябрьского района Липецка на опровержение данного постановления. Прокуратура отправила дело на доследование, но полиция вновь ответила отказом. Также мы обращались в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Липецкой области, к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области, везде нам ответили отказом», - пишут возмущенные родители.По словам заявителей, обмануто 40 учеников. Ущерб каждой семьи составляет 4500 рублей. Общая сумма - 180 тысяч рублей.«Для большинства семей это весьма ощутимая сумма (1/3 наших заработных плат). Среди нас есть матери-одиночки, малообеспеченные семьи, пенсионер, оплативший поездку сразу двум внукам. Очень надеемся на Вашу помощь в этом беспределе и бездействии властей».В свою очередь, адресат жалобы Андрей Трофименков направил депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой помочь восстановлению справедливости.- В прокуратуре области мне ответили, что взяли мое обращение в работу и вскоре дадут ответ, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета.