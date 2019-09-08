53 минуты назад
К 15.00 проголосовали 31,66% избирателей Липецкой области
Явка на этих выборах губернатора выше чем в 2014 году.
К 15.00 проголосовал 31,66% избирателей региона или 294 321 человек. В Липецке проголосовали 25,6% избирателей (104 764 человека). При этом, в Советском округе города на участки уже пришли 26,26% имеющих право голоса липчан, в других округах проголосовали около 25% избирателей.
В районах области явка гораздо выше. В Добровском районе гражданский долг исполнили 50,5% избирателей, в Елецком - 50,85%, Самая низкая явка в Грязинском районе – 29,17% избирателей или 18 155 человек.
В Ельце к 15.00 проголосовали 30,11% избирателей (24 793 человек).
Общая явка к 15.00 на выборах главы области выше, чем в 2014 году на 2,5% .