К 15.00 проголосовали 31,66% избирателей Липецкой области

Явка на этих выборах губернатора выше чем в 2014 году.

В пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области сообщили очередные данные о явке избирателей на участки для голосования.

К 15.00 проголосовал 31,66% избирателей региона или 294 321 человек. В Липецке проголосовали 25,6% избирателей (104 764 человека). При этом, в Советском округе города на участки уже пришли 26,26% имеющих право голоса липчан, в других округах проголосовали около 25% избирателей.

В районах области явка гораздо выше. В Добровском районе гражданский долг исполнили 50,5% избирателей, в Елецком - 50,85%, Самая низкая явка в Грязинском районе – 29,17% избирателей или 18 155 человек.

В Ельце к 15.00 проголосовали 30,11% избирателей (24 793 человек).

Общая явка к 15.00 на выборах главы области выше, чем в 2014 году на 2,5% .