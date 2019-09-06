В Военном городке открыли стадион

Гвоздем большого спортивного праздника стал футбольный матч между сборными чиновников и МЧС.

Сегодня в 16.00 в Липецке открыли абсолютно новый стадион «Авиатор», который появился на месте ранее убитого. Построил стадион предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в коренную реконструкцию стадиона личные 20 миллионов рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил при содействии врио губернатора Минспорт.… В первый раз врио губернатора Игорь Артамонов и тогда еще и.о. главы Липецка Евгения Уваркина в Военном городке появились в апреле и были удручены увиденным. Министерство обороны совершенно забыло о своем объекте и территория городка постепенно превратилась в какое-то гетто в центре Липецка. Не мог навести тут порядок и муниципалитет, ведь городок находится на балансе министерства обороны. Проблем у района было выше крыши. В нем - более сорока многоквартирных домов площадью 160 тыс. кв. метров. «Фронтовые» дороги и неухоженные дворы, в отдельных местах трава по пояс и разросшийся как в лесу кустарник, неубранные мешки с мусором. Вот уже несколько лет мэрия не может решить с Министерством обороны вопрос передачи, по сути, цивильной территории муниципалитету. Всякий раз в начале года чиновники говорили, что в конце года Военный городок станет полноценной частью Липецка, но все оставалось как было. Вернее, становилось даже хуже. Жители тогда пожаловались чиновникам на инфраструктуру, которая не выдерживает строительства новых домов, на общую обветшалость строений, на разрушенный стадион и неспешное строительство воинского православного храма.Тогда же и родилась идея на месте заросшей деревьями мусорной свалки построить фактически с нуля новый стадион. Во время беседы с военными и местными жителями Игорь Артамонов пообещал найти инвесторов для строительства нового стадиона и ускорения работ по возведению православного храма (его начали строить в 2014 году еще при начальнике авиацентра Александре Харчевском и планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания авиаполка). На стадион было необходимо собрать 20 миллионов рублей спонсорских средств, а на достройку храма - 28 миллионов.Глава региона попросил, чтобы при строительстве стадиона были предусмотрены беговые дорожки. «Если они тут появятся, буду тут сам бегать», - проговорился врио губернатора. Слово сдержал и он, и директор ООО «Янтарь-Т» Владимир Чеботарев.Этот предприниматель считается «отцом» ветеранского спортивного движения в Липецке, а также спонсором футбольной команды «Янтарь», не раз становившейся чемпионом области. Также за свой счет бизнесмен реконструировал стадион «Горняк». Приобретенный опыт Владимир Чеботарев использовал при строительстве с нуля, вернее, с нулевого цикла, стадиона в Военном городке. Так как само футбольное поле находится в ложбине, строители первым делом сделали качественную гидроизоляцию. В выбранном «корыте» устроили слоеный пирог из песка и щебня, после этого насыпали и утрамбовали грунт под искусственный газон, который передало подрядчику областное управление физической культуры и спорта.Тут же появилось взамен снесенного новое административное помещение, раздевалки и душевые для спортсменов. Сбоку от футбольного поля появились волейбольная и баскетбольная площадки, скоро возведут трибуны.Срок сдачи стадиона в эксплуатацию - с беговыми дорожками, футбольным полем и искусственным ворсом в 50 мм, административным помещением - был обозначен 1 сентября. Его формальный хозяином станет ДЮСШ №11 Липецка.И вот «Авиатор» открыт!- Я не думал даже, что тут может появиться такой прекрасный стадион! Все - с диванов и сюда! - обратился к собравшимся руководитель Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.Мэрия провела церемонию в форме праздника «Спортивный калейдоскоп». Жильцы Военного городка и родители юных спортсменов увидели разнообразные показательные выступления, спортивные игры и эстафеты, мастер-классы. В этот день на футбольном поле работали сразу 14 спортивных площадок, каждая из которых посвящена отдельному виду спорта: художественной и спортивной гимнастике, волейболу, шахматам, легкой атлетике, велоспорту, дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, хоккею с мячом и футболу.Кстати, о футболе. Неожиданно для всех врио губернатора сменил официальный костюм на гетры, трусы и футболку. И стал участником команды чиновников, объединившей сотрудников областной и городской администраций, которая сразилась со сборной Военного городка.Два тайма по 15 минут не выявили победителей: матч завершился боевой нулевой ничьей. По пенальти победили чиновники, но Игорь Артамонов к мячу не подходил. Встречу, кстати, судил… прокурор области Константин Кожевников!- Спасибо вам за ваше наставничество! Вы задаете нам высокую планку, - обратилась перед началом матча к врио губернатора вновь щеголявшая вся в белом глава Липецка Евгения Уваркина.В свою очередь, Игорь Артамонов пообещал липчанам построить еще два новых стадиона - на Сырском Руднике и на Соколе.