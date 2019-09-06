В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства

Для обеспечения законности выборов в Единый день голосования в прокуратуре области, городских и районных прокуратурах будет организовано дежурство оперативных работников, обеспечена работа мобильных групп, в состав которых войдут наиболее опытные сотрудники прокуратуры, ОВД, избирательных комиссий и иных заинтересованных ведомств.

Прокурорам поручено решительно пресекать нарушения закона со стороны всех участников избирательного процесса.

О всех нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.

По каждому сообщению будет организована незамедлительная проверка и в случае необходимости приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, .