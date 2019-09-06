Политика

сегодня, 11:07

В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства

4 221
#выборы главы региона
В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства
Для обеспечения законности выборов в Единый день голосования в прокуратуре области, городских и районных прокуратурах будет организовано дежурство оперативных работников, обеспечена работа мобильных групп, в состав которых войдут наиболее опытные сотрудники прокуратуры, ОВД, избирательных комиссий и иных заинтересованных ведомств.

Прокурорам поручено решительно пресекать нарушения закона со стороны всех участников избирательного процесса.

О всех нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.

По каждому сообщению будет организована незамедлительная проверка и в случае необходимости приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, .


4 221
#выборы главы региона

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

14 минут назад
гость, из интересуют только выборы. Артамонов доя них первая и самая важная задача. Улитит артамонов полетят и они
ответить

неплохо

27 минут назад
Каждая четвертая жалоба в прокуратуру касается ЖКХ Однако собрать доказательства очень сложно !
ответить

НЕ ПАТРИОТ

28 минут назад
Да, уж прокуратура пресечёт... За Артемона намухлюют как пить дать!
ответить

гость

40 минут назад
Когда т.н. прокуратура начнёт ЖЁСТКО пресекать НАРУШЕНИЯ в области работы УК , торговли палёнкой , расклейщиками рекламы ? Или силёнок не хватает ?
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов заступился за людей
#Выборы 2019
Игорь Артамонов заступился за людей

вчера, 14:58

Политика
Кто взорвал «грязную бомбу» на губернаторских выборах?
#выборы главы региона
2
Кто взорвал «грязную бомбу» на губернаторских выборах?

04.09.2019 14:11

Политика
Игорь Артамонов: «Липецк смог позволить себе благоустроить за год сразу три парка»
#Выборы 2019
Игорь Артамонов: «Липецк смог позволить себе благоустроить за год сразу три парка»

02.09.2019 10:30

Политика
«Пять минус один»
#выборы главы региона
«Пять минус один»

28.08.2019 15:29

Политика
Игорь Артамонов: «Липецк долгие годы был в небрежном виде, и эту ситуацию надо менять»
#Выборы 2019
Игорь Артамонов: «Липецк долгие годы был в небрежном виде, и эту ситуацию надо менять»

27.08.2019 08:00

Политика
Дебаты кандидатов в губернаторы идут без врио
#выборы
Дебаты кандидатов в губернаторы идут без врио

23.08.2019 10:59

Политика