сегодня, 11:07
В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства
Прокурорам поручено решительно пресекать нарушения закона со стороны всех участников избирательного процесса.
О всех нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
По каждому сообщению будет организована незамедлительная проверка и в случае необходимости приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, .
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