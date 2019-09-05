50 минут назад
За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 55. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Аноним.
Аноним.
Аноним.
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14