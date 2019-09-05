За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1583 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 55. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.