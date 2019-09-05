Происшествия

50 минут назад

За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз

5 297
#Авария #ДТП
За сутки липецкие водители нарушили правила свыше полутора тысяч раз
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1583 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 55. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      


5 297
#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Аноним.

15 минут назад
СЛОВО " ВЫЕ . . ВАЮТСЯ ", - ЧТОТО НЕ НАПЕЧАТАЛОСЬ ?!.
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Аноним.

16 минут назад
СЛОВО " * ", ЧТОТО НЕ НАПЕЧАТАЛОСЬ ?!
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Аноним.

19 минут назад
А ВСЕ ИЗ ЗА ТОГО , ПО МОИМ НАБЛЮДЕНИЯМ , -ЧТО ПАРНИ КАТАЮТСЯ - С ПАРНЯМИ, - " * ", -ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ, МОЛ , -КАКОЙ Я " КРУТОЙ " - ВОДИЛА , И ... -БАЦ - ДТП !!! ХА - ХА - ХА - - С ДЕВУШКАМИ БЫ ОНИ ТАК ОСОБО - " НЕ * БЫ " !!! ДЕВУШКА БЫ СКАЗАЛА : - ДОРОГОЙ - ПОТИШЕ НАМБОР ВАМ !!! ...
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Виктор 2-28-14

21 минуту назад
Силы лошадиные оседлали хамы.....Что их остановит?Да наверно ямы..
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Виктор 2-28-14

23 минуты назад
0.04.2019 11:37 По пластику в никуда ,пересекая сплошную. Давлю педаль в пол.....газую,газую. Нечем дышать,...куда дорога? Всё дальше и дальше.....катим от бога
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