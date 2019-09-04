В Липецке пройдет очередная профилактическая акция «Онкодесант-2019»

5 сентября в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1» (улица Советская, д. 26) пройдет очередная профилактическая акция «Онкодесант-2019». Акция начнется в 09.00.



Как сообщает областной центр медицинской профилактики, липчане смогут пройти профилактические осмотры для ранней диагностики онкологических заболеваний. Кроме того, предполагается оказание медико-профилактических консультаций, направленных на профилактику онкозаболеваний и пропаганду здорового образа жизни.



Врачебные приему проведут общий онколог, онкогинеколог, онкоуролог, лор-онкологог, абдоминальный онколог, стоматолог-терапевт. В поликлинике можно будет пройти ультразвуковую диагностику молочных желез или маммографическое исследование.



Также в рамках акции будут вести работу информационные площадки Областного центра медицинской профилактики и Областного наркологического диспансера с распространением полиграфической продукции по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также употребления алкоголя и табакокурения.



Профилактическая акция «Онкодесант» проводится в Липецкой области уже несколько лет. Ее главная цель - снижения смертности от онкологических заболеваний и увеличения средней продолжительности жизни, а также привлечения населения к прохождению профилактических осмотров.

