«Стальная команда» из Липецка взяла «бронзу» чемпионата мира

Липчане лидировали после первых гонок, но на дальнейший ход регаты повлияла погода.

Экипаж липецкой яхты «Steel Team» (в переводе – «Стальная команда») в словенском городе Бобровник занял 3-е место в чемпионате мира по парусному спорту в классе «Микро».

Липчан можно поздравить с успехом, но с другой стороны по ходу гонки «Стальная команда» лидировала и претендовала за «золото».

В первый гоночный день наши яхтсмены пришли к финишу первыми и третьими, захватил лидерство в общем зачете. На дальнейший ход соревнований повлияла погода, вплоть до полного штиля. Из-за этого откладывались и переносились гонки, сокращалась программа соревнований. В оставшихся заездах липчане упустили лидерство, но сохранили за собой призовое место.Впереди оказались два польских экипажа.



Тем самым «Стальная команда» повторила свой прошлогодний успех, когда в чемпионате мира тоже взяла «бронзу».

В составе экипажа выступали опытные Владимир Баженов, Андрей Бабушкин и Андрей Кузьмин.

Всего на старт в Словакии вышли 36 лучших экипажей из разных стран.



Фото из архива участников соревнований.

