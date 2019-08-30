Происшествия

сегодня, 09:20

В столкновении «ВАЗа» и грузовика пострадали двое детей

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#Авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и грузовика пострадали двое детей

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 августа в Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – магистраль Каспий 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 2114» нарушил правила обгона и легковушка столкнулась с грузовиком «ЗИЛ» под управлением 21-летнего водителя. В ДТП пострадали трое пассажиров «ВАЗа»: 13-летний подросток, 8-летняя девочка и 65-летняя женщина. Всех доставили в ГУЗ «Чаплыгинская РБ» и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В Липецке вчера пострадали два пешехода.  На трассе Орел-Тамбов 37-летний водитель «Вольво» сбил вне зоны пешеходного перехода 58-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГБ №3.

На проспекте  Мира 76-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю женщину. Пенсионерке оказали медицинскую помощь в ГБ №3 и отпустили домой.

За  прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1568 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1208 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.     



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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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гость

23 минуты назад
СТУДГОРОДОК, 26, лечись дебил!
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П 2

48 минут назад
В 76 ПОРА ПЕШКОМ ХОДИТЬ
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ай

сегодня, 09:33
а где на проспекте мира нерегулируемый переход? там одни сфетафоры
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СТУДГОРОДОК, 26

сегодня, 09:28
Вчера проезжали по двору. И опять этот Ярик, Алкин недоносок везде крутится! Едва не заехал нам под колеса на самокате. Пострел везде поспел! Грозил зарезать одноклассника из 21 школы. Успевает между делом обматюкать пожилого соседа. Бандитские гены! Алка нагуляла его от бандюгана, да и сама порется с ними
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