В столкновении «ВАЗа» и грузовика пострадали двое детей

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 августа в Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – магистраль Каспий 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 2114» нарушил правила обгона и легковушка столкнулась с грузовиком «ЗИЛ» под управлением 21-летнего водителя. В ДТП пострадали трое пассажиров «ВАЗа»: 13-летний подросток, 8-летняя девочка и 65-летняя женщина. Всех доставили в ГУЗ «Чаплыгинская РБ» и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.



В Липецке вчера пострадали два пешехода. На трассе Орел-Тамбов 37-летний водитель «Вольво» сбил вне зоны пешеходного перехода 58-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГБ №3.



На проспекте Мира 76-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю женщину. Пенсионерке оказали медицинскую помощь в ГБ №3 и отпустили домой.



За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1568 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1208 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.







