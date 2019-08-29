Общество

12 минут назад

На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»

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#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф
На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»
В Липецке 2 сентября состоится официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». На торжественное открытие парка, наряду с другими почетными гостями, ожидается прибытие президента, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене пройдет выступление Липецкого джазового оркестра, а на главной сцене выступит сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы.

В 19:00 эстафета будет передана столичной группе «Dream Shadows». Проект неоднократно становился участником крупнейших фестивалей, таких как: «Дикая Мята», «Усадьба Jazz», «Cannes Lions», «ВолгаФест», «Джаз на пруду», «Fresh Sound» и многих других. Фронт-вумен группы Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».

Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano». В коллективе, который в 2014 году стал лауреатом «Песни года», представлены все существующие женские певческие голоса. 

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#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф

Комментарии (2)

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Vegeta21ish

43 секунды назад
Тухляк, как всегда!
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??

4 минуты назад
А кто все эти люди?
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