На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»

В Липецке 2 сентября состоится официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». На торжественное открытие парка, наряду с другими почетными гостями, ожидается прибытие президента, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене пройдет выступление Липецкого джазового оркестра, а на главной сцене выступит сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы.



В 19:00 эстафета будет передана столичной группе «Dream Shadows». Проект неоднократно становился участником крупнейших фестивалей, таких как: «Дикая Мята», «Усадьба Jazz», «Cannes Lions», «ВолгаФест», «Джаз на пруду», «Fresh Sound» и многих других. Фронт-вумен группы Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».



Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano». В коллективе, который в 2014 году стал лауреатом «Песни года», представлены все существующие женские певческие голоса.



