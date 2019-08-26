Происшествия

сегодня, 17:56

4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки

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#балкон #дети #падение
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4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки

Помощь спасателей подоспела вовремя, трагедии не произошло

На прошедшей неделе спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка несколько раз выезжали на вызовы, когда в опасности находились маленькие дети.

В одном случае два малыша, 6-ти и 3-х лет, оказались одни в закрытой квартире. Другой тревожный вызов в службу спасения-112 поступил вчера с улицы Агрономической. Прохожие заметили, как, свесившись с балкона 7-го этажа, 4-летняя девочка бросает вниз игрушки. К счастью, в обоих случаях помощь подоспела вовремя и дети не пострадали, сообщили в управлении ГО и ЧС Липецка.

Фото: smolnarod.ru


5 1919
#балкон #дети #падение
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Комментарии (5)

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Мост

5 минут назад
Бушующая суицидница
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Нет

31 минуту назад
Такого дома на Агрономической фото не оттуда
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Справедливый

37 минут назад
Да здравствует Единая Россия!
ответить

89

сегодня, 18:27
Лестницу нужно было под ноги ставить, а не справа. Могла сорваться, маленькая шалунья
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Рич+

сегодня, 18:05
Молодцы спасатели! Респект!!!
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