«Распугивая визжащих прохожих, по тротуару солидно катил внедорожник» (ФОТО)

Новая подборка автохамов.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 обличаем главных липецких автохамов, считающих, что им можно ездить и оставлять свои машины где угодно.

Верхний снимок сделан на улице Советской возле дома №66. Автор утверждает, что своими глазами видел, как внедорожник катил по тротуару и вынуждал пешеходов буквально выпрыгивать из-под колес.





Всегда найдется тот, кто считает себя круче всех. Машины в кадре припаркованы правильно, но владельцу «Тойоты» на Ушинского, 24 лучше заехать на газон, чем встать в один ряд с «простыми смертными» и никому не мешать.





Еще один внедорожник (к тому же еще и «Патриот») считает, что газоны созданы для стоянки его машины. Снимок сделан рядом с домом №5 на улице Свиридова.





Тема парковок на немногочисленных в городе «зеленых островка» воистину неисчерпаема. Фото с улицы Стаханова.





Октябрьская, 1. Рядом видно место для парковки, но зачем заморачиваться, если можно перегородить единственный тротуар для пешеходов?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.