Общество

19 минут назад

«Загорающий таксист» такой не один (ФОТО)

3 338
#Автохамы #машины #парковки
«Загорающий таксист» такой не один (ФОТО)

На улице Московской водитель такси регулярно нарушает ПДД, создавая помехи пешеходам и общественному транспорту.

Мы уже не раз писали о так называемом «загорающем таксисте», который предпочитает ждать клиентов возле остановки общественного транспорта «Дом художника», занимая место исключительно на газонах.

Но, оказывается, в Липецке есть и другие хронические нарушители не только этических норм, но и правил дорожного движения. «Нексия» с «шашечками» такси, стоящая возле остановки «Полиграфический комплекс», уже попадала в объектив фотокамер наших читателей, которые помогают GOROD48 обличать липецких автохамов.

Водитель разместил свое авто между пешеходным переходом и автобусной остановкой почти вровень со знаком, оповещающем об остановке. Здесь налицо нарушение сразу двух пунктов ПДД, ведь согласно статье 12.19 КоАП РФ (пункт 3.1) стоянка на автобусной остановке длительностью более 5 минут запрещена за 15 метров до места высадки пассажиров общественным транспортом. Согласно пункту 3.0 той же статьи невозможна длительная стоянка в радиусе 5 метров от «зебры». За первое и второе нарушение предусмотрены штрафы по 1 тысяче рублей.

В распоряжение редакции поступили снимки, свидетельствующие о том, что таксист стоит там постоянно.

WhatsApp Image 2019-08-06 at 14.16.34.jpeg

Вот это фото, присланное нашим читателем, сделано 6 августа.

WhatsApp Image 2019-08-13 at 14.29.11(1).jpeg

А это 13 августа.

WhatsApp Image 2019-08-16 at 11.06.23.jpeg

Наконец третий снимок – от 19 августа. Таксист как нарушал ПДД, так и продолжает это делать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

3 338
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123 таксист

3 минуты назад
Куда ИМНС смотрит . подошли к мещеру сели и поехали на НЛМК(контрольная закупка . проверка всех документов ) и прочего выписать штраф пару тысяч и порядок
ответить

ДОЦЕНТ

8 минут назад
Учите ПДД. Стоянка запрещена ближе чем за 5 метров от пешеходного перехода.
ответить

ГИБДД

10 минут назад
Какой педик это фоткал ? Мы разобрались, это Фотошоп
ответить

Еще в рубрике

В Липецке запретили расширять храм
#строительство #публичные слушания
5
В Липецке запретили расширять храм

42 минуты назад

Общество
Дом многодетной семьи снесут в Липецке по решению суда
#конфликт #многодетная семья
68
Дом многодетной семьи снесут в Липецке по решению суда

сегодня, 12:51

Общество
День города: полная программа
#День города #Елец #программа
2
День города: полная программа

сегодня, 12:45

Общество
В Ельце конфисковали 40 норковых шуб
#мех #шуба #торговля
11
В Ельце конфисковали 40 норковых шуб

сегодня, 12:16

Общество
Завтра приостановят движение трамваев по двум маршрутам
#транспорт
5
Завтра приостановят движение трамваев по двум маршрутам

сегодня, 11:52

Общество
«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот
#банкротство #ЛИК
16
«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот

сегодня, 11:40

Общество