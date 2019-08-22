«Загорающий таксист» такой не один (ФОТО)

На улице Московской водитель такси регулярно нарушает ПДД, создавая помехи пешеходам и общественному транспорту.

Мы уже не раз писали о так называемом «загорающем таксисте», который предпочитает ждать клиентов возле остановки общественного транспорта «Дом художника», занимая место исключительно на газонах.

Но, оказывается, в Липецке есть и другие хронические нарушители не только этических норм, но и правил дорожного движения. «Нексия» с «шашечками» такси, стоящая возле остановки «Полиграфический комплекс», уже попадала в объектив фотокамер наших читателей, которые помогают GOROD48 обличать липецких автохамов.

Водитель разместил свое авто между пешеходным переходом и автобусной остановкой почти вровень со знаком, оповещающем об остановке. Здесь налицо нарушение сразу двух пунктов ПДД, ведь согласно статье 12.19 КоАП РФ (пункт 3.1) стоянка на автобусной остановке длительностью более 5 минут запрещена за 15 метров до места высадки пассажиров общественным транспортом. Согласно пункту 3.0 той же статьи невозможна длительная стоянка в радиусе 5 метров от «зебры». За первое и второе нарушение предусмотрены штрафы по 1 тысяче рублей.

В распоряжение редакции поступили снимки, свидетельствующие о том, что таксист стоит там постоянно.





Вот это фото, присланное нашим читателем, сделано 6 августа.





А это 13 августа.





Наконец третий снимок – от 19 августа. Таксист как нарушал ПДД, так и продолжает это делать.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.