Происшествия
сегодня, 08:18
Спасатели вытащили из воды двух подростков
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20 августа байдарка с двумя подростками перевернулась на реке Воронеж в Липецке .
Оперативно сработавшие спасатели вытащили ребят из воды и доставили на берег, сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Оперативно сработавшие спасатели вытащили ребят из воды и доставили на берег, сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
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РжуНимагу...