Происшествия

сегодня, 08:18

Спасатели вытащили из воды двух подростков

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#происшествия на воде
Спасатели вытащили из воды двух подростков
20 августа байдарка с двумя подростками перевернулась на реке Воронеж в Липецке .

Оперативно сработавшие спасатели вытащили ребят из воды и доставили на берег, сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
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#происшествия на воде

Комментарии (1)

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РжуНимагу...

сегодня, 08:35
Подростки перевернулись на байдарке. Одного подростка зовут Гребибля, второго Дагребубля! Остается догадываться на почве чего они поссорились... :-))
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