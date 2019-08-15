Месть капитана Фролова оказалась не такой страшной, а «Металлург» впервые пропустил в чемпионате

Липчане упустили победу в Рязани в компенсированное время.

Липецкий «Металлург» был близок к победе в Рязани, но упустил ее в компенсированное время, сыграв вничью – 1:1.

Надо сказать, что липчане уже 5 лет не могут выиграть в соседнем городе, а два прошлых матча и вовсе обернулись поражениями нашей команды. Причем в прошлом 2018 году именно в Рязани «сталевары» в последнем туре упустили «бронзовые» медали чемпионата, уступив 0:1. Тогда судьбу встречи решил более чем спорный пенальти в наши ворота, который судья назначил за якобы имевший место фол нашего капитана Евгения Фролова.

Сегодня Фролов отомстил рязанцам – именно он вывел нашу команду вперед на 78-й минуте, что характерно – тоже с пенальти.

До этого зрители наблюдали матч, в котором некоторое преимущество было у хозяев: до перерыва они трижды угрожали воротам Михаила Алфимова, а наши ответили только прицельным, но чуть неточным ударом в дальнюю «девятку» Александра Харина.

Во второй половине встречи опасно бил по чужим воротам наш Руслан Ахвледиани – вратарь.

Остроты у «Металлурга» прибавилось с выходом на замену на 65-й минуте вместо Артура Арустамяна форварда Сергея Чернышова. Не зря болельщики говорят, что появление Сергея – «смерть» для соперников. Опытный форвард ближе к концу матча блеснул фирменным дриблингом и спровоцировал защитника на нарушение в собственной штрафной.

Штатный пенальтист «Металлурга» Андрей Овчинников завершал 2-хматчевую дисквалификацию, и ответственность пробить взял на себя капитан команды. Фролов практически «ударом Паненки» не оставил шансов 23-летнему Артему Герасимову, который заменял травмированного основного голкипера и капитана рязанцев Сергея Правкина, которого в начале будущего года (20 января) вся футбольная общественность дружно поздравит с 40-летием.

Так «Металлург» вышел вперед, а вскоре Чернышов мог решить исход матча. После быстрой ответной атаки Сергей на 89-й минуте оказался с глазу на глаз с голкипером, но не сумел того переиграть. Забей наш ветеран, и «белый флаг» «Рязани» стал бы реальностью.

Справедливости ради, стоит отметить, что «Рязань» спустя несколько минут имела 100-процентный момент, но липчан спас голкипер Михаил Алфимов, фантастическим образом выбивший мяч с линии штрафной.

Но хозяева продолжали давить. Чуя неладное, наш тренер Сергей Машнин готовился снять с игры хавбека Александра Харина и впервые в сезоне бросить в бой защитника Константина Титова. Но не успел. Уже в компенсированное время хозяева устроили классический навал – заброс в нашу штрафную, борьба, выигранное единоборство и удар в упор. Автором гола стал Сергей Зайцев, вышедший на поле всего за 5 минут до этого и буквально затолкавший мяч в наши ворота – 1:1.

Этот мяч стал первым, пропущенным «Металлургом» в текущем чемпионате. «Сухая» серия Алфимова длилась 449 минут – лучший результат за несколько последних сезонов, и оттого еще обиднее, что она прервалась.

«Металлург» упустил шанс выйти на первое место в «Центре» и хотя бы на день обойти брянское «Динамо», которое играет завтра. У липчан после 5 матчей 11 очков, но промежуточное 2-е место у нашей команды никто не отнимет.

Впереди матч в пятницу, 23 августа, в Раменском с «Сатурном». Там уже и наш лидер Овчинников вернется в строй.