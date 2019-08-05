«Металлург» требует справедливости!

Красную карточку нашему лидеру в Новомосковске главный судья снабдил несправедливой формулировкой, на основании которой Андрею Овчинникову грозит длительная дисквалификация.

Красная карточка, показанная в недавнем матче 3-го тура группы «Центр» в Новомосковске полузащитнику «Металлурга» Андрею Овчинникову, может дорого обойтись и клубу, и самому футболисту.

А все из-за формулировки, которую написал в протоколе игры по поводу удаления главный судья встречи Павел Смирнов из Волоколамска: «Агрессивное поведение, прыжок в ногу соперника с использованием шипов без борьбы за мяч». Если Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС при назначении наказания Овчинникову примет формулировку арбитра, но лидеру «сталеваров» грозит до 4-х игр дисквалификации.

Позиция арбитра Смирнова вообще заставляет задуматься – видел ли он матч, который судил?

Видеоповтор эпизода, приведшему к удалению Овчинникова, вы можете увидеть в видеофайле к новости. Андрей набирает скорость, обыгрывает двоих соперников, немного отпускает от себя мяч и через мгновение сталкивается с вратарем «Химика». Сталкивается в борьбе за мяч, а рефери из Волоколамска почему-то утверждает обратное.





Фото пресс-службы «Химика» - через мгновение липчанин и вратарь хозяев столкнутся. А мяч вот он, между ними.

Руководство липецкого «Металлурга» во главе с и.о. генерального директора Владимиром Зеновкиным бросилось на защиту своего футболиста.

К нам в редакцию попало официальное письмо, которое липецкий клуб направил в адрес КДК РФС за подписью Зеновкина.

«Считаем, что трактовка эпизода «без борьбы за мяч» не соответствует действительности. Фактически усмотренное судьей П. Смирновым произошло именно в игровом эпизоде в борьбе за мяч без умысла нанесения вреда игроку соперника, что подтверждается видеозаписью данного момента матча. При столкновении игрок ФК «Химик-Арсенал» травмы не получил и продолжил игру. Учитывая вышеизложенное, при рассмотрении дела учесть данное обстоятельство, а также характер дисциплинарного нарушения и степень ее серьезности. Ходатайствуем о применении к игроку Овчинникову Андрею дисквалификации на 1 матч (автоматическая дисквалификация)», - говорится в письме.

К слову, на месте судьи Смирнова многие арбитры вообще могли не показывать Овчинникову карточки, тем более – красной, поскольку эпизод больше напоминал игровой. Об этом судье сразу заявил форвард нашей команды Сергей Чернышов, но в ответ увидел перед собой … предупреждение за разговоры. Недоумевал после матча и главный тренер Сергей Машнин, заявивший следующее.

- За несколько минут до того злополучного столкновения похожий эпизод произошел в нашей штрафной – игрок «Химика» врезался во вратаря Михаила Алфимова. Но судья никак не отреагировал. Я не могу понять, почему совершенно одинаковые игровые ситуации трактуются по-разному?

Остается только догадываться, почему слуге футбольной Фемиды в рядовом, в общем-то, игровом эпизоде показалось мало спорного удаления, а после матча он сделал все, чтобы выбить лидера «Металлурга» из строя на длительный срок. Кому это выгодно?

В Новомосковске «Металлург» имел заметное игровое преимущество вплоть до 23-й минуту, когда удалили Овчинникова. Затем игра выровнялась: даже в неравных составах «Металлург» выглядел не хуже соперников, но уже не смог победить. Итог – ничья – 0:0.

32-летний Овчинников в этом году переживает вторую молодость. По итогам завершившегося сезона 2019/20 его признали лучшим игроком команды сами футболисты «Металлурга». В двух первых матчах нынешнего чемпионата он забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу – соперники просто не знают, как ему помешать на поле.

В нынешнем сезоне у «Металлурга» стоит задача занять место в «тройке» призеров, но отличия от прошлых лет налицо: Владимир Зеновкин уже не раз подчеркивал, что сама команда будет стремится финишировать первой и завоевать путевку в ФНЛ. Тем более что руководство региона в этом случае пообещало поддержать команду. «Металлург» хорошо начал сезон – с побед. Неужели нашу команду уже начали искусственно сдерживать?