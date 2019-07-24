«Металлург» вдесятером разгромил «Строгино» и вышел на первое место

Наша команда два гола забила в равных составах, два - в меньшинстве.

Липецкий «Металлург» одержал вторую победу в сезоне и первую – при родных болельщиках. Премьеру сезона на своем поле липчане проводили в матче со «Строгино» и добились победы – 4:0. При этом большую часть матча «Металлург» играл вдесятером.

Матч наша команда начала лучше и не придумаешь. Удар Руслана Ахвледиани в падении «ножницами», как выяснилось, стал сигналом к массированному наступлению, которое стерло оборону «Строгино» в порошок.

Уже на 4-й минуте липчане получили право на штрафной с 25 метров прямо по центру ворот, и мастер своего дела Андрей Овчинников отправил мяч аккуратно в угол ворот – 1:0.

Спустя всего несколько минут свой первый мяч в профессиональном футболе забил «лимитчик» Андрей Мохов, вышедший в стартовом составе на позиции правого полузащитника. В чужой штрафной он разобрался, словно опытный мастер и мощным ударом «прошил» голкипера гостей.

Безоблачной ситуация перестала казаться липчанам, когда на исходе 20-й минуте игры защитник Илья Баульчев получил прямую красную карточку за фол последней надежды. «Металлург» остался вдесятером, и, естественно, перестроился. Роман Войдель заменил Баульчева в центре обороны. А Мохов со своего фланга переместился в опорную зону. Ту в свою очередь стал прикрывать номинальный форвард Руслан Ахвледиани.

Но главная задача Ахвледиани – забивать голы, что он и сделал в середине тайма. Сначала «Металлург» немного отсиделся в обороне, а затем первый раз в меньшинстве перешел на чужую половину – Сергей Чернышов по дуге сделал передачу на Руслана, и тот «расстрелял» чужие ворота.

«Строгино» в атаке не сильно блистало – однажды после штрафного липчан выручил вратарь Михаил Алфимов, еще раз в сутолоке у ворот мяч угодил в штангу (игрок гостей в этом эпизоде не бил по воротам, а пытался головой сделать скидку партнерам).

Во втором тайме липчане продолжали играть от обороны, но атаковали даже острее, чем действовавшие в большинстве гости. И в итоге Андрей Овчинников на 63-й минуте забил свой второй мяч: Александр Викторов выкатил ему пас почти на пустые ворота и лидер атаки липчан не промахнулся – 4:0. Для Овчинникова это 3-й гол в двух матчах сезона.

В дальнейшем липчане еще не раз могли увеличить счет. К примеру, Сергей Чернышов бил головой в упор, но москвичей выручил вратарь. А на последней минуте мяч буквально скакал по линии чужих ворот, но все-таки их не пересек.

В конце главный тренер Сергей Машнин устроил премьерный показ и новичков воронежцев Артера Арустамяна и Ярослава Денисова, накануне усиливших нашу команду. Заканчивали мы матч под восторженные крики "Мо-лод-цы", которыми команду наградили болельщики.

«Металлург» вышел на первое место – 6 очков имеют три команды. Но у наших парней лучше дополнительные показатели, в том числе эффектная разница забитых и пропущенных мячей – 6-0.

«Металлург» в отличном настроении переключается на другой и не менее важный турнир: уже в воскресение, 28 июля, липчане сыграют в 1/128 финала Кубка России в Белгороде с «Салютом».