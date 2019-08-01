Во втором матче подряд у «Металлурга» удалили игрока, но команда героически выстояла в Новомосковске

Впервые "сталевары" не сумели выиграть в текущем чемпионате.

«Металлург» впервые потерял очки в нынешнем чемпионате. В Новомосковске «сталевары» разошлись миром с местным «Химиком» - 0:0, играя большую часть матча вдесятером.

Во второй игре подряд у липчан удаляют футболиста, причем снова в первом тайме. В прошлом матче на своем поле со «Строгино» (4:0) уже на 19-й минуте красную карточку увидел перед собой Илья Баульчев, а сегодня на 23-й – Андрей Овчинников. Причем лидер команды по забитым голам, отличившийся 3 раза в двух прошлых играх, стал заложником собственного энтузиазма.

Андрей в излюбленном стиле сместился со своего левого фланга в центре, по поту обыграл двоих соперников и уже выскакивал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил от себя мяч. Голкипер Дмитрий Герасимов рыбкой бросился в ноги липчанину, который в пылу борьбы задел вратаря.

Если Овчинников и заслуживал карточки в этом эпизоде, то на наш взгляд, желтой. Но арбитр Павел Смирнов из Волоколамска достал из кармана красную. А желтую тут же предъявил Сергею Чернышову, бросившемуся спорить с арбитром.

До удаления преимущество было у «Металлурга», а после удаления Овчинникова игра…стала равной. Во втором тайме липчане не только оборонялись, но и могли забить. Пару раз имел возможность убежать от защитников Руслан Ахвледиани; прицельный удар после сольного прохода удался Сергею Чернышову.

Но играть вдесятером все-таки сложно – команда быстрее устает. Поэтому в заключительные 15-20 минут «Химик» начал давить. Однако молодцом проявил себя наш голкипер Михаил Алфимов, совершивший несколько хороших сейвов. Например, на последней минуте он в нижнем углу накрыл опасный дальний удар.

В целом «красно-черные» могут быть довольными ничьей на выезде, добытой в меньшинстве. Но если бы не спорное удаление, игра и результат, по всей видимости, сложились бы совсем иначе.

«Металлург» впервые в сезоне потерял очки и переместился на 2-ю строчку в турнирной таблице. Нас обошло брянское «Динамо» - единственная команда «Центра», которая смогла выиграть все три матча на старте. Зато у нас имеется другой великолепный показатель – ворота липчан в чемпионате до сих пор остаются на замке.

Следующий матч «Металлург» проводит на своем поле с подмосковными «Химками-М». Обращаем внимание, что игра была перенесена на день раньше, и состоится в четверг, 8 августа. Начало в 18.00.



«Химик-Арсенал» (Тула) – «Металлург» - 0:0

«Химик-Арсенал»: 84. Д.Герасимов. 61. Ант.Иванов. 35. Крикуненко. 55. Злобин. 43. М.Рыжов (к). 68. М.Петров. 92. Борсяков. 80. Ивакин. 81. Беликов. 54. Дудайти. 79. Изотов (93. Е.Денисов, 68).

«Металлург»: 30. Алфимов. 8. Кахидзе. 5. Викторов. 29. Е.Фролов (к). 18. Баязов. 47. Белоусов (11. Харин, 70). 14. Мохов. 20. Войдель. 10. Овчинников. 84. С.Чернышов. 7. Арустамян (9. Ахвледиани, 63).

Предупреждения: С.Чернышов, 24. Белоусов, 44. Ивакин, 88. Удаление: Овчинников, 23 (грубая игра).

Судьи П.Смирнов (Волоколамск), В.Медведев, А.Ермилов (оба - Москва). Инспектор В.Трушин (Москва).

1 августа. Новомосковск. Стадион «Химик». 700 зрителей.