Общество
54 минуты назад
У Юрия Божко нет вариантов стать региональным бизнес-омбудсменом
Областной Совет хотел провести его на эту должность в обход аппарата федерального уполномоченного по правам предпринимателей
Напомним, 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За его кандидатуру проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Борис Титов сослался на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный омбудсмен обратился к председателю областного Совета с просьбой предоставить на согласование другую кандидатуру, соответствующую требованиям действующего федерального законодательства.
Но, в областном совете намеревались повторно предложить кандидатуру Юрия Божко на этот пост, и если ее не одобрят, то облсовет намеревался сделать Божко местным бизнес-омбудсменом без согласования с Титовым опираясь на местное законодательство. Но, аппарат Титова обратился в Генпрокуратуру с просьбой прояснить соответствие регионального закона об бизнес-омбудсмене - федеральному.
И вот пресс-служба Бориса Титова распространила релиз: "Генпрокуратура признала незаконными поправки в закон Липецкой области о назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Генеральная прокуратура Российской Федерации установила, что закон Липецкой области № 290-03 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» содержит положения, которые противоречат Конституции Российской Федерации и федеральному закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей». Региональному прокурору поручено принять меры прокурорского реагирования.
5 марта 2019 года принят закон Липецкой области №251-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Липецкой области». Поправки коснулись процедуры назначения и прекращения полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
Так, статья 6 Закона гласит, что при двух отказах в согласовании кандидатуры на должность уполномоченного в Липецкой области от федерального бизнес-омбудсмена, Липецкий областной Совет депутатов принимает самостоятельно решение о назначении.
Кроме того, внесены поправки в статью 7, которые касаются досрочного прекращения полномочий: «В случае, если в течение 2 месяцев мнение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не получено, Липецкий областной Совет депутатов рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного без учета мнения Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».
Эти изменения приняты в нарушение статьи 9 Федерального закона № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», в которой предусмотрено, что назначение и прекращение полномочий регионального бизнес-омбудсмена осуществляются только по согласованию с федеральным Уполномоченным.
Так же федеральный закон не предусматривает обязанности уполномоченного при президенте Российской Федерации мотивировать свой отказ ссылкой на какие-либо правовые нормы, равно как и права государственных органов субъектов Российской Федерации требовать от уполномоченного правовой аргументации отказа, проводить его юридическую ревизию, игнорировать такой отказ.
«Прокурору Липецкой области поручено дополнительно изучить Закон Липецкой области, принять меры прокурорского реагирования и проинформировать Вас о результатах. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», - говорится в письме за подписью заместителя Генерального прокурора Ю.А. Пономарева.
Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Борис Титов сослался на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный омбудсмен обратился к председателю областного Совета с просьбой предоставить на согласование другую кандидатуру, соответствующую требованиям действующего федерального законодательства.
Но, в областном совете намеревались повторно предложить кандидатуру Юрия Божко на этот пост, и если ее не одобрят, то облсовет намеревался сделать Божко местным бизнес-омбудсменом без согласования с Титовым опираясь на местное законодательство. Но, аппарат Титова обратился в Генпрокуратуру с просьбой прояснить соответствие регионального закона об бизнес-омбудсмене - федеральному.
И вот пресс-служба Бориса Титова распространила релиз: "Генпрокуратура признала незаконными поправки в закон Липецкой области о назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Генеральная прокуратура Российской Федерации установила, что закон Липецкой области № 290-03 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» содержит положения, которые противоречат Конституции Российской Федерации и федеральному закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей». Региональному прокурору поручено принять меры прокурорского реагирования.
5 марта 2019 года принят закон Липецкой области №251-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Липецкой области». Поправки коснулись процедуры назначения и прекращения полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
Так, статья 6 Закона гласит, что при двух отказах в согласовании кандидатуры на должность уполномоченного в Липецкой области от федерального бизнес-омбудсмена, Липецкий областной Совет депутатов принимает самостоятельно решение о назначении.
Кроме того, внесены поправки в статью 7, которые касаются досрочного прекращения полномочий: «В случае, если в течение 2 месяцев мнение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не получено, Липецкий областной Совет депутатов рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного без учета мнения Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».
Эти изменения приняты в нарушение статьи 9 Федерального закона № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», в которой предусмотрено, что назначение и прекращение полномочий регионального бизнес-омбудсмена осуществляются только по согласованию с федеральным Уполномоченным.
Так же федеральный закон не предусматривает обязанности уполномоченного при президенте Российской Федерации мотивировать свой отказ ссылкой на какие-либо правовые нормы, равно как и права государственных органов субъектов Российской Федерации требовать от уполномоченного правовой аргументации отказа, проводить его юридическую ревизию, игнорировать такой отказ.
«Прокурору Липецкой области поручено дополнительно изучить Закон Липецкой области, принять меры прокурорского реагирования и проинформировать Вас о результатах. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», - говорится в письме за подписью заместителя Генерального прокурора Ю.А. Пономарева.
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