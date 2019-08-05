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В Ельце будут сражаться за титул самого сильного человека

3 377
#сила #экстрим #силачи
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В Ельце будут сражаться за титул самого сильного человека

Праздник спорта запланирован на конец августа.

25 августа на улице Комсомольская в Ельце будет проводиться спортивное состязание по силовому экстриму. Как сообщают организаторы, открытый турнир «Самый сильный человек» приурочен к празднованию Дня города в Ельце.

Турнир стартует в 16 часов. Для проведения мероприятия перекроют улицу Комсомольскую, в границах пересечения с улицами Коммунаров и 9 Декабря. К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку, допуск врача и страховку. Соревнование будет проходить в нескольких дисциплинах:

- Overhead (Бревно - 85 кг + Аполлон Аксель - 85 кг + гантель - 60 кг, лимит времени 120 секунд);
- Упражнение на статику (вес на прямых руках не менее 18 кг) в парах на выбывание, пары формируются в зависимости распределения мест посл первого упражнения, на выбывание;
- Коромысло (280 кг, 20 метров);
- Эстафета (кега+покрышка+SANDBAG+кантовка покрышки, лимит времени 120 секунд);
- Армовер арм (тяга автобуса/автомобиля) 20 метров (лимит времени 60 секунд).

Итоговое место каждого претендента на звание самого сильного человека определяется по минимальной сумме мест, занятых в каждом виде программе. Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами.

Фото: vk.com/elets_mol
3 377
#сила #экстрим #силачи
1

Комментарии (3)

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Психиатрическая клиника "Маяк"

31 минуту назад
А енот из мстителей будет участвовать ?
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1

31 минуту назад
На Тверской вон сразились мусара с народом. Пятеро на одного велосипедиста.
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РжуНимагу...

39 минут назад
Главное не забыть участником этого бессмысленного соревнования одеть памперсы! Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами... чистыми штанами, сорванными спинами и паховыми грыжами :-))
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