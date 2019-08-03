«Застывшее время»: деревня Добрый путь

Вымирающая деревня находится на границе Тамбовской и Липецкой областей, на окраине густого леса.



Раньше деревня Добрый путь насчитывала около 80 дворов. Сейчас же в ней остались всего пять жителей.



Местные жители иногда еще собираются вместе отметить дату основания деревни. Поддерживают связь друг с другом через интернет.



В деревне нет ни воды ни газа. Дороги почти отсутствуют. Автолавка не ходит. За продуктами деревенским приходится ходить в ближайший населенный пункт около пяти километров.



В брошенных домах сохранились остатки быта бывших хозяев.



GPS 53°6'15"N 40°12'36"E

