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28 минут назад

«Застывшее время»: деревня Добрый путь

135
#Застывшее время
«Застывшее время»: деревня Добрый путь

Вымирающая деревня находится на границе Тамбовской и Липецкой областей, на окраине густого леса.

Раньше деревня Добрый путь насчитывала около 80 дворов. Сейчас же в ней остались всего пять жителей. 

Местные жители иногда еще собираются вместе отметить дату основания деревни. Поддерживают связь друг с другом через интернет.

В деревне нет ни воды ни газа. Дороги почти отсутствуют. Автолавка не ходит. За продуктами деревенским приходится ходить в ближайший населенный пункт около пяти километров. 

В брошенных домах сохранились остатки быта бывших хозяев.

GPS 53°6'15"N 40°12'36"E
135
#Застывшее время

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