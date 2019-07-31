Общество

28 минут назад

В Липецкой области создадут фонд защиты дольщиков

6 249
#дольщики #строительство
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В Липецкой области создадут фонд защиты дольщиков

Организация будет заниматься объектами застройщиков-банкротов.

В регионе начнет работу «Фонд Липецкой области по защите прав граждан — участников долевого строительства». Создание некоммерческой организации регламентируется постановлением администрации Липецкой области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации России.

Фонд создается для того, чтобы завершить строительство тех домов, где были задействованы средства дольщиков. Фонд будет брать под контроль только те дома дольщиков, где застройщик признан банкротом. Кроме того, фонд будет решать вопросы с подключением жилых домов к коммуникациям, а также заниматься проблемами со строительством социальной инфраструктуры — детсадов, школ, поликлиник.

Учредителем новой некоммерческой организации выступит региональное управление архитектуры и строительства. Ведомство обязали не только учредить фонд, но и составить план его работы: утвердить план расходов и доходов, штатную численность фонда. Управление финансов обязано в течение этого года выделить управлению строительства 5 млн рублей на создание фонда защиты прав дольщиков.
6 249
#дольщики #строительство
1

Комментарии (7)

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Перри Мейсон

4 секунды назад
НЕ ПАТРИОТ, любая покупка сопряжена с рисками. Есть правоохранительные органы и суд. Это кроме наличия здравого смысла у покупателей, вкладчиков и т.д.
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НЕ ПАТРИОТ

5 минут назад
Перри Мейсон, Да, дорогой друг... На наши налоги((( Понимаю людей, желанием которых было сэкономить на покупке жилья... Правда, такая покупка сопряжена с некоторыми рисками, которые мы теперь должны оплатить(
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Перри Мейсон

7 минут назад
защитничку воров, "И я хочу благодарить холмы, Что эту кость и эту кисть развили: Он родился в горах и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!" О.Мандельштам "Ода Сталину"
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защитничку воров

13 минут назад
исключительно за твои ! ;-) как налоги честно платить-нет никого , никого , никого , никого , никого ;-)
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Перри Мейсон

19 минут назад
За наши налоги???
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Нет ,,,,,

21 минуту назад
"""В Липецкой области создадут фонд защиты дольщиков""" не верю , перед выборами опять едросня как всегда наобещает , а потом в кусты и забывает.
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идея

23 минуты назад
а Божко , будет его председателем !
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