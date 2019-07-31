В Липецкой области создадут фонд защиты дольщиков

Организация будет заниматься объектами застройщиков-банкротов.

В регионе начнет работу «Фонд Липецкой области по защите прав граждан — участников долевого строительства». Создание некоммерческой организации регламентируется постановлением администрации Липецкой области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации России.



Фонд создается для того, чтобы завершить строительство тех домов, где были задействованы средства дольщиков. Фонд будет брать под контроль только те дома дольщиков, где застройщик признан банкротом. Кроме того, фонд будет решать вопросы с подключением жилых домов к коммуникациям, а также заниматься проблемами со строительством социальной инфраструктуры — детсадов, школ, поликлиник.



Учредителем новой некоммерческой организации выступит региональное управление архитектуры и строительства. Ведомство обязали не только учредить фонд, но и составить план его работы: утвердить план расходов и доходов, штатную численность фонда. Управление финансов обязано в течение этого года выделить управлению строительства 5 млн рублей на создание фонда защиты прав дольщиков.