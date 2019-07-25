Спорт

56 минут назад

Сергей Машнин благодарит подопечных и хочет сыграть с командой Премьер-Лиги

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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Сергей Машнин благодарит подопечных и хочет сыграть с командой Премьер-Лиги

Наставник подвел итоги матча со столичным "Строгино" и немного заглянул в будущее.

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин не стал никого персонально отмечать из игроков в победном матче дома со «Строгино» - 4:0, даже молодого Андрея Мохова, забившего свой первый гол в профессиональной карьере.

- Хорошо отыграл – молодец, забил – красавец, - сказал тренер на пресс-конференции, - Но сегодня все молодцы: как те, кто играл в стартовом составе, так и вышедшие на замену. Мы великолепно начали, забили два гола. Нужно было сразу развивать преимущество, но индивидуальные ошибки привели к удалению (защитник Илья Баульчев на 17-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды, прим.). Я благодарен ребятам – отыграли, как говорится, за себя и за того парня: и свои ворота сохранили в неприкосновенности, и еще забили два гола в меньшинстве.

График игр у «Металлурга» становится все плотнее. Уже в воскресение, 28 июля, наша команда проведет матч 1/128 финала Кубка России в Белгороде с «Салютом».

- Мы потратили сегодня немало сил, играя вдесятером, но так бывает в футболе. У нас уже завтра восстановительная тренировка. Никаких выходных! В Белгороде едем за победой, наша задача в Кубке – продвинуться как можно дальше, привезти в Липецк команду Премьер-Лиги.

Посетовал Машнин на некоторую недоукомплектованность состава. В последние дни «Металлург» укрепился новичками – полузащитником из Воронежа Ярославом Денисовым, еще одним представителем «столицы Черноземья» форвардом Артуром Арустамяном. Оба дебютировали в «Металлурге» в игре со «Строгино». Но, по словам тренера, команда еще нуждается в усилении.

- Эти ребята пришли к нам недавно, нужно время, чтобы встроить их в наш коллектив, в нашу игру. Поэтому даем им для начала немного игрового времени – 5-10 минут. Думаю, новички у нас еще будут.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
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