Жертвами липецкого КПК «Капитал Инвест» стали около двух тысяч вкладчиков

Уголовные дела со всех регионов передают в УМВД России по Липецкой области

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Жертвами КПК «Капитал Инвест» стали 1818 вкладчиков с десятка регионов. Об этом рассказали на брифинге в УМВД России по Липецкой области.



Перед началом мероприятия к зданию управления пришли несколько десятков обманутых вкладчиков. Среди них Ольга Володина. Она рассказала, что в 2017 году вложила свои кровные. При этом ей каждый раз говорили, что вклады застрахованы.



- Сначала директором был Дорофеев, - рассказывает Ольга Володина. – В мае 2018 года появился Роман Казаков. – Даже не известили, что было собрание, которое его выбрало. Вот он полгода побыл и с нашими деньгами пропал.



По словам вкладчиков, кто-то сотрудничал с «Капитал Инвестом» год, кто-то два, а кто-то и три. Суммы вносили все разные. Большинство не хочет оглашать размеры своих взносов. Но одна из пенсионерок, а именно они составляют костяк обманутых, называет сумму в 260 тысяч рублей.



- Уже перенесла онкологию, была операция, на которую нужны были деньги, - возмущается женщина. – А денег так и не вернули.

Сегодня они пришли узнать, как ведется следствие, и когда все закончится. Расследованием уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ занимается следственная группа из 25 человек. Ее возглавляет следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Екатерина Баранова. Она и держала слово перед журналистам и шестью активистами обманутых вкладчиков.



Екатерина Баранова сразу отметила, что расследование контролируют сразу несколько вышестоящих органов, в том числе прокуратура.



- У нас уже было несколько проверок на предмет проволочек и затягивания следствия, и ни одна нарушений не выявила, - заявила Екатерина Баранова. – Большие сроки связаны с тем, что деятельность организации распространялась сразу на несколько регионов. Так как главный офис располагался в Липецке, уголовные дела теперь объединяются и передаются нам. На данный момент объединены эпизоды из Ростовской, Тульской, Тамбовской, Ивановской и Пензенской областей. Но этот процесс еще не окончен. Следствие продлено до 20 августа, но к этому числу окончено не будет.



Также она донесла до собравшихся, что на сегодняшний день пострадавшими признаны 1818 вкладчиков из десяти регионов. Они уже подали исковые заявления на 917 миллионов рублей. Некоторых из них уже нет в живых, так как большая часть «инвесторов» была пенсионного возраста. В этих случаях пострадавшими выступают родственники. Большая часть их проживает в Липецке. Всего же членами «Капитал Инвеста» стали около пяти тысяч человек. Поэтому в полиции ждут и других пострадавших.



- Кроме пострадавших опрошен персонал и менеджеры филиалов, - дополнила Екатерина Баранова. – Проведено 10 экспертиз, в том числе бухгалтерских и почерковедческих. Проведены обыски в офисах и домах сотрудников. Арестовано имущество и деньги на расчетных счетах кооперативов на сумму более 260 миллионов рублей.



При этом руководитель кооператива и главный бухгалтер обвиняются в хищении более чем 100 миллионов рублей. Поэтому у собравшихся возник резонный вопрос, куда же они дели остальные деньги, и как им удалось скрыться с такой круглой суммой, которую в «кошельке не унесешь».



Также были и другие вопросы. «Правда ли, что Роман Казаков был сотрудником правоохранительных органов в столице? Связаны ли долгие сроки расследования из-за связи Казакова с высокопоставленными правоохранителями? Была ли направлена его деятельность на дестабилизацию экономики России и несколько других?» Но на них был один ответ – тайна следствия.



Был еще целый комплекс вопросов, связанных с возвратом денег и сроках выплат компенсаций. Но в этом случае следователь вполне обосновано ответила, что гражданско-правовые отношения не входят в ее компетенцию. А задать эти вопросы лучше конкурсному управляющему, который занимается процессом банкротства КПК «Капитал Инвест» и арбитражному суду.



- А почему сотрудники Казакова до сих пор не арестованы, - возмутились вкладчики. – Ведь в октябре была отозвана лицензия и страховой организации, а они продолжали оформлять вклады. 5 декабря прошлого года с нами пролонгировали документы по вкладам. При этом уже 2 декабря он пропал с нашими деньгами.



- Пока ведется следствие, и лишь по его итогам будет определена степень виновности каждого сотрудника КПК, - отметила следователь.



Напомним, что Роман Казаков и его бухгалтер находятся в международном розыске.



