Происшествия

сегодня, 09:03

Пьяный дебошир сжег свою машину

23 3988
#пожар
1
Пьяный дебошир сжег свою машину
В селе Скорняково Задонского района пьяный мужчина сжег свою машину.  

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, известно, что мужчина поссорился с женой. Его доставили в отдел полиции, где он вступил в конфликт и с полицейскими.

Пока обстоятельства поджога автомобиля уточняются - дебошир все еще пьян и не может давать показания.


23 3988
#пожар
1

Комментарии (23)

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Гость

40 минут назад
Сам прикол в том что эти 2 клоуна товарищи... Переклинило одновременно обоих....
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Гость

43 минуты назад
Ребят, тут 2 случая сплели вместе. Кто машину поджег сидит дома, а пьяный дебошир, который выгнал жену из дома с детьми и дрался с полицейскими, сидит в отделении полиции. И вообще он был больше под кайфом чем под алкашкой
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Липецк

58 минут назад
Товарищи , пьянь одна , пей и сиди дома , нет на подвиги тянет
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Такаярастакая

сегодня, 10:47
Каких только дураков нет!
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Рамзан

сегодня, 10:39
Ваз не машина.
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Фубля

сегодня, 10:31
Во всем, сцуко, виноваты жены! И их матеря. На костериведьм!!!
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Гость

сегодня, 10:25
Прям кино "Горько 2"
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Т

сегодня, 10:19
Милая Оксана, молодец, что сжег! Хоть никого не угробил,будучи пьяным за рулем. Как-то видела, как мужчина сам дерево снести на машине пытался, причем несколько раз. Чем-то машина не угодила))
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Милая Оксана

сегодня, 10:18
Мужик сказал, мужик сделал
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гость

сегодня, 10:15
Мы оттуда, ты конченный дебил!
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