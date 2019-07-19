Пьяный дебошир сжег свою машину

В селе Скорняково Задонского района пьяный мужчина сжег свою машину.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, известно, что мужчина поссорился с женой. Его доставили в отдел полиции, где он вступил в конфликт и с полицейскими.



Пока обстоятельства поджога автомобиля уточняются - дебошир все еще пьян и не может давать показания.





