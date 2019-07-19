Происшествия
сегодня, 09:03
Пьяный дебошир сжег свою машину
В селе Скорняково Задонского района пьяный мужчина сжег свою машину.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, известно, что мужчина поссорился с женой. Его доставили в отдел полиции, где он вступил в конфликт и с полицейскими.
Пока обстоятельства поджога автомобиля уточняются - дебошир все еще пьян и не может давать показания.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, известно, что мужчина поссорился с женой. Его доставили в отдел полиции, где он вступил в конфликт и с полицейскими.
Пока обстоятельства поджога автомобиля уточняются - дебошир все еще пьян и не может давать показания.
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Липецк
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