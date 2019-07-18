Спорт

вчера, 20:08

Мощь и натиск: видеообзор первой победы «Металлурга» в сезоне

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Мощь и натиск: видеообзор первой победы «Металлурга» в сезоне

"Сталевары" забили два безответных мяча на выезде.

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Липецкий «Металлург» начал новый чемпионат с красивой победы в Обнинске над «Квантом» - 2:0. Подробности игры можно узнать здесь, а с послематчевыми комментариями главных тренеров ознакомиться по этой ссылке.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Следующий матч «сталевары» проведут в среду, 24 июля на своем поле со столичным «Строгино».

Фото и исходник видео ФК «Квант» (Обнинск).

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Комментарии (2)

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Ваш тренер

вчера, 22:14
Колченогие колхозаны из Газмяса выиграли у уссурийского Браконьера ....Ипать какая спортивная новость!!Газмяс Газмяс Газмяс.....мы мяср мы газ.....Уроды бл....
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Гость

вчера, 20:22
Дворовый уровень!
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