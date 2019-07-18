Мощь и натиск: видеообзор первой победы «Металлурга» в сезоне

"Сталевары" забили два безответных мяча на выезде.

Липецкий «Металлург» начал новый чемпионат с красивой победы в Обнинске над «Квантом» - 2:0. Подробности игры можно узнать здесь, а с послематчевыми комментариями главных тренеров ознакомиться по этой ссылке.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Следующий матч «сталевары» проведут в среду, 24 июля на своем поле со столичным «Строгино».

Фото и исходник видео ФК «Квант» (Обнинск).