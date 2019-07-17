Спорт

сегодня, 09:58

Тренера «Металлурга» в сотый раз спросили о задачах на сезон

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Тренера «Металлурга» в сотый раз спросили о задачах на сезон

Сергей Машнин подвел итог победе в Обнинске.

После победы в Обнинске над «Квантом» - 2:0 главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин ответил на вопросы местных журналистов.

Не обошлось без вопроса о задачах «Металлурга» на сезон, который звучит на каждой встрече со СМИ в других городах. Объясняется это просто: глядя на состав и стабильные результаты «красно-черных» в последние года, российская футбольная общественность просто не верит, что у нашей команды нет цели выйти в ФНЛ. К примеру, вчера комментатор матча соперников липчан по группе «Центр» столичного «Строгино» и «Рязани» (хозяева выиграли – 2:1) во время репортажа не раз вспоминал «Металлург» и называл нашу команду одним из фаворитов чемпионата.

Невдомек масс-медиа из других городов, что годовой бюджет у «красно-черных» 36 миллионов рублей, и этого не хватит даже на перелеты в самой протяженной лиге мира, раскинувшейся от Калининграда до Владивостока (попробуйте целый год возить по огромной стране 20-25 мужчин с переездами, проживанием в гостиницах, спортивным питанием и т.д.).

- Наша задача – занять место не ниже третьего, - стоически в очередной раз объяснил в Обнинске Машнин, - Это логично: в прошлом сезоне мы завоевали «бронзовые» медали, и почему в этом должны выступить хуже?! Хотя я всегда говорил: во втором дивизионе есть только одно место – первое, потому что только оно дает возможность выхода в ФНЛ. Хотим ли мы в вышестоящую лигу? Конечно, хотим! Но все зависит не только от желания самой команды – футболистов и тренеров, но и от финансовых возможностей клуба. Для себя задачу формулируем так: побеждать в каждом матче. Мы – спортсмены, поэтому хотим всегда выигрывать. Если это будет получаться, то и место в итоге окажется высоким.

Несмотря на уверенную победу своих подопечных в Обнинске, «петь дифирамбы» Машнин им не стал.

- Мы хорошо начали, забили быстрый гол, который раскрепостил команду. Но все-таки еще сказывается начало сезона: где-то в середине первого тайма мы потеряли нить игры, начали ошибаться, появилась нервозность. Игрой своей команды в этот отрезок я не доволен. В перерыве удалось успокоить ребят, и во втором тайме мы вновь играли уверенно. Забили второй гол, а в конце матча могли довести счет до крупного: имели еще два хороших момента… Надеюсь, что и дальше мы будем прибавлять – от игры к игре.

Ответил на вопросы после игры и главный тренер «Кванта» Олег Морозов.

- Отыграли сегодня без вдохновения, - заявил он, - Мы просто уступаем Липецку по качеству футболистов – у «Металлурга» игроки просто сильнее индивидуально. Могли бы сегодня зацепиться, но ошибки в обороне лишили нас шансов. Впрочем, эти ошибки идут из-за разницы команд в классе. «Металлург» при всех его плюсах удивил дисциплиной: когда было нужно липчане всей командой приходили в свою штрафную, оборонялись, дорабатывали каждый эпизод. Результат сегодня закономерный, но мы не посыпаем голову пеплом, а будем дальше работать над собой.

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Комментарии (5)

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А вот это было бы

сегодня, 10:36
мамаша, неплохо.
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мамаша

сегодня, 10:22
Писать больше не о чем?! А Шерин с Тиньковым под ручку ходит завтракать и планы строит против Артамошки. А вы сидите и ниХ не знаете!))))
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Проще разогнать

сегодня, 10:21
Металлург. Всё ровно толку нет, зачем мучатся. А стадион отдать под бадминтон
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МОСКОВСКАЯ, 83

сегодня, 10:07
Китайцы спрашивают по 600 раз. А потом- бах! Петра Ивановича тоже 99 раз спрашивали, когда начнешь работать, развивать издатдом? На 100-й опустили, сделали первым замом. Он и там не работает! Сидит в ступоре! Петр Иванович, где подписка, где реклама? Как ты спрашивал зло с подчиненных? Сиди, работай!
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Чип

сегодня, 10:03
У Путина тоже спрашиваем, не колится.
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