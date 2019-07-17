Спорт

вчера, 20:59

«Металлург» начал сезон с победы в Обнинске

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» начал сезон с победы в Обнинске

"Сталевары" показали начали поход за очередным комплектом медалей.

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Липецкие футболисты «за здравие» вступили в новый чемпионат.

Соперник в 1-м туре был непростым – возмутитель спокойствия в прошлом сезоне обнинский «Квант». Тем не менее, «сталевары» показали, что не растеряли своих лучших качеств по сравнению в прошлым чемпионатом, по итогам которого «Металлург» заработал «бронзовые» медали в группе «Центр». Сегодня наша команда была сильнее, что называется, по всем статьям – 2:0.

Лучший игрок команды минувшего сезона по опросу самих футболистов Андрей Овчинников открыл счет уже на 4-й минуте. Моторный хавбек сместился со своего левого фланга в центр и неотразимо пробил с линии штрафной в нижний угол – 1:0.

Забив «быстрый» гол, футболисты «Металлурга» окончательно освоились, и если и позволяли «Кванту» угрожать нашим воротам, то только со стандартов. Особенно много их стало во втором тайме. Ближе к исходу получаса игры хозяева заработали опаснейший штрафной прямо по центру ворот, но капитан «Кванта» Алексей Феколкин на наше счастье пробил рядом со штангой.

А затем сказался опыт основных игроков «Металлурга». Сдержав натиск хозяев, на 77-й минуте липчане отплатили Обнинску его же монетой – отличным розыгрышем стандартного положения. С той разницей, что «Металлург» его реализовал: со штрафного почти от левой бровки поля Андрей Овчинников отважился на удар по воротам соперника. Вратарь опешил от такой смелости, а опытный Сергей Чернышов успел еще и подставить ногу - 2:0. После игры было много разговоров в судейской, просмотров видеопортора - коснулся или нет мяча Чернышов или Овчинников забил прямым ударом. В итоге официально мяч записан на Сергея.

Отметим, что прошлый сезон липчане начинали и Обнинске и уступили – 1:2. Теперь же и реванш взят, и наша команда начала свою победную поступь с опережением прошлого «бронзового» графика. Вообще с учетом игр минувшего сезона команда Сергея Машнина выиграла уже 3-й матч подряд, а ее беспроигрышная серия достигла 6-ти матчей. Последний раз «Металлург» проигрывал 27 апреля на выезде столичному «Торпедо», которое сейчас мощно стартовало в ФНЛ.

Во 2-м туре в среду, 24 июля, «Металлург» примет на своем поле столичное «Строгино», которое сегодня дома победило «Рязань» - 2:1. Такая серия нашей команды и ее игра – чем не повод сходить на футбол?!

«Квант» (Обнинск) – «Металлург» - 0:2 (0:1)

Голы: Овчинников, 4 (0:1). Чернышов, 77 (0:2).

«Квант»: 16. Вит.Яковлев. 11. Т.Геворкян. 6. Писаренко. 2. Сысоев (4. Петрушин, 67). 5. Радьков. 15. М.Исаев (10. Емельянов, 67). 17. Н.Абрамов (20. Прохоров, 83). 22. Друщиц. 8. Феколкин (к). 14. Сёмкин. 9. С.Белов.

«Металлург»: 30. Алфимов. 29. Е.Фролов (к). 8. Кахидзе. 5. Викторов. 3. Баульчев. 18. Баязов (4. Акиничев, 90+). 20. Войдель. 11. Харин (9. Ахвледиани, 75). 17. Разомазов (14. Мохов, 69). 10. Овчинников (7. Колченко, 90+). 84. С.Чернышов (47. Белоусов, 81).

Предупреждения: Радьков, 64. С.Белов, 72. Феколкин, 79. Алфимов, 90. Судьи С.Тихонов, А.Хатмуллин (оба - Химки), Д.Строганов (Москва). Инспектор С.Пантелеев (Тула).

16 июля. Обнинск. Стадион «Труд».

Фото ФК "Металлург", видео ФК "Квант".
4 1848
#Футбол #"Металлург"
2

Комментарии (4)

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ВВП

сегодня, 09:02
Ипать какая важная спортивная новость....одни колхозаны выиграли у других....Чемпионат среди кривоногих обезьян!!!
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гость

сегодня, 07:58
Сослал себя в Сибирь.Автор что ты куришь?
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490

вчера, 22:27
Овчина лучший
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Ворчун

вчера, 21:30
Овчина лучший
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