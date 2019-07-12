Происшествия

сегодня, 12:10

69-летняя пенсионерка присвоила забытые в банкомате деньги попала под уголовное дело

8 576
#кража
69-летняя пенсионерка присвоила забытые в банкомате деньги попала под уголовное дело

Полицейские направили в суд уголовное дело  69-летний жительницы Липецка, обвиняемой в краже забытых в банкомате денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 марта в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая забыла в лотке банкомата 5000 рублей. Когда она вернулась к банкомату денег в нем уже не было. Сотрудники банка, изучив записи камер видеонаблюдения, пояснили липчанке, что деньги забрала женщина, стоящая в очереди после нее.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отыскали эту женщину - ей оказалась 69-летняя пенсионерка. Она призналась, что присвоила деньги.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд.
8 576
#кража

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

24 минуты назад
Нехрена щёлкать . А бабку отпустите . Не она корень зла .
ответить

Гыгы

44 минуты назад
Бабку на горячий кукан и отпустить! Не виновата! Он сам пришел!
ответить

Кирилл

50 минут назад
Она должна была их не брать. Банкомат сам бы их задержал, там всего 45 секунд на то, чтобы деньги достать.
ответить

Козявка

59 минут назад
а что надо было сделать? идти 69летней бабке в этот банк что бы вернуть????????????? вот бред.искать на жопу проблемы? писать заявление? объяснять...кому она их была должна вернуть?
ответить

Алканы 15 мкр

сегодня, 13:03
Бабец хотела яго догнать и отдать, да он убёг! Бапка, не признавайся. Вон у нас на минирынке 15 мкр выходцы с гор -грузинка, армянка, Машка дагестанка постоянно обманывають. А не показывают на электрических весах цену! Вес видать, а цену не включают
ответить

Алкашка 15 мк

сегодня, 12:59
Новые банкоматы- жесть! Тот раз снимала деньги, а их банкомат не выдал. Собиралась уходить, как кто-то крикнул- забыли деньги! А деньги банкомат выдает вертикально! И их в лотке почти не видно!
ответить

Немо

сегодня, 12:55
Года 3 как пить дать
ответить

Патологоанатом

сегодня, 12:54
Бапку, видимо, родители не воспитали... НЕ ТВОЁ - НЕ БЕРИ! Теперь под уголовку загремит, лохудра старая... Поделом!
ответить

Еще в рубрике

Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения
#порча автомобиля
Колеса автомобиля липчанки порезал ножом мужчина плотного телосложения

6 минут назад

Происшествия
В оцепленном автобусе оказался рюкзак
#подозрительный предмет #рюкзак
В оцепленном автобусе оказался рюкзак

20 минут назад

Происшествия
Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС
#взятка
5
Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС

24 минуты назад

Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в педофилии
#педофил
12
В Липецке задержан подозреваемый в педофилии

47 минут назад

Происшествия
В Липецке оцепили автобус
#подозрительный предмет
5
В Липецке оцепили автобус

55 минут назад

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов
#кража
3
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж велосипедов из подъездов

сегодня, 12:45

Происшествия