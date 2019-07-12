69-летняя пенсионерка присвоила забытые в банкомате деньги попала под уголовное дело

Полицейские направили в суд уголовное дело 69-летний жительницы Липецка, обвиняемой в краже забытых в банкомате денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 марта в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая забыла в лотке банкомата 5000 рублей. Когда она вернулась к банкомату денег в нем уже не было. Сотрудники банка, изучив записи камер видеонаблюдения, пояснили липчанке, что деньги забрала женщина, стоящая в очереди после нее.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отыскали эту женщину - ей оказалась 69-летняя пенсионерка. Она призналась, что присвоила деньги.



В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд.