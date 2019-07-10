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34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: скачки через бордюр, обновление парка и смерть туриста
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 10 июля.
«Не надо во всем копировать Москву!». Активнее всего липчане комментировали именно эту позицию по благоустройству города. Сегодня в Липецке побывала делегация Общественной палаты РФ. До обеда общественники побывали в двух парках Липецка - парке НЛМК и Быхановом саду, а также посетили один из благоустроенных в прошлом году дворов.
Не менее живо читатели комментировали свидетельство автохамства. «Совсем берега потеряли»: этой фразой начинается письмо, которое в GOROD48 прислала липчанка Ирина. Женщину возмутило поведение водителя на парковке у супермаркета на площади Победы. Вместо цивилизованного выезда водитель выбрал скачки через бордюр на тротуар.
Сегодня стало известно о том, что липчанин погиб на отдыхе в Турции. 37-летний уроженец поселка Агроном попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан, турецкая жандармерия начала расследование.
Тем временем полиция расследует странное дело. В дежурную часть обратилась родственница умершего в мае мужчины. Женщина утверждает, что кто-то обокрал …покойника. Родственница не обнаружила в тайнике мужчины денег.
Не менее живо читатели комментировали свидетельство автохамства. «Совсем берега потеряли»: этой фразой начинается письмо, которое в GOROD48 прислала липчанка Ирина. Женщину возмутило поведение водителя на парковке у супермаркета на площади Победы. Вместо цивилизованного выезда водитель выбрал скачки через бордюр на тротуар.
Сегодня стало известно о том, что липчанин погиб на отдыхе в Турции. 37-летний уроженец поселка Агроном попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан, турецкая жандармерия начала расследование.
Тем временем полиция расследует странное дело. В дежурную часть обратилась родственница умершего в мае мужчины. Женщина утверждает, что кто-то обокрал …покойника. Родственница не обнаружила в тайнике мужчины денег.
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