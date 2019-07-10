Новости в instagram

34 минуты назад

Липецкая вечЁрка: скачки через бордюр, обновление парка и смерть туриста

365
#вечёрка #обзор #события
Липецкая вечЁрка: скачки через бордюр, обновление парка и смерть туриста

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 10 июля.

«Не надо во всем копировать Москву!». Активнее всего липчане комментировали именно эту позицию по благоустройству города. Сегодня в Липецке побывала делегация Общественной палаты РФ. До обеда общественники побывали в двух парках Липецка - парке НЛМК и Быхановом саду, а также посетили один из благоустроенных в прошлом году дворов.

Не менее живо читатели комментировали свидетельство автохамства. «Совсем берега потеряли»: этой фразой начинается письмо, которое в GOROD48 прислала липчанка Ирина. Женщину возмутило поведение водителя на парковке у супермаркета на площади Победы. Вместо цивилизованного выезда водитель выбрал скачки через бордюр на тротуар.

Сегодня стало известно о том, что липчанин погиб на отдыхе в Турции. 37-летний уроженец поселка Агроном попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан, турецкая жандармерия начала расследование.

Тем временем полиция расследует странное дело. В дежурную часть обратилась родственница умершего в мае мужчины. Женщина утверждает, что кто-то обокрал …покойника. Родственница не обнаружила в тайнике мужчины денег.
365
#вечёрка #обзор #события

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Липчанин погиб на отдыхе в Турции
#туризм #ДТП
Липчанин погиб на отдыхе в Турции

сегодня, 17:06

Происшествия
Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города
#волонтер #День города
37
Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города

сегодня, 09:05

Общество
Липчан заворожил закат
#закат #небо #соцсети
10
Липчан заворожил закат

сегодня, 08:31

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: автохамство, пропавший иностранец и бездействие чиновников
#обзор #события #вечёрка
6
Липецкая вечЁрка: автохамство, пропавший иностранец и бездействие чиновников

вчера, 20:19

Новости в instagram
Митрополит Никон ушел на покой
#Липецкая епрахия #митрополит Никон
183
Митрополит Никон ушел на покой

вчера, 17:59

Общество
Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски
#граффити #Соколы России #День города
45
Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски

вчера, 12:38

Общество