сегодня, 13:12
«Не надо во всем копировать Москву!»
Члены Общественной палаты РФ дали несколько советов по благоустройству общественных пространств главе Липецка Евгении Уваркиной.
Первый этап благоустройства парка НЛМК уже почти завершен. Бригады электриков уже смонтировали световые опоры и подсветку входной группы парка, а специалисты МУП «Зеленхоз» вырубили аварийные деревья и самосев. Первый этап преображения парка Металлургов завершится уже 17 июля.
- Здорово, что вы отказались от вырубки деревьев и их замены на новые, что часто происходит в других городах и даже в Москве, - похвалил главу Липецка секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. - Еще прошу вас об одном: не обматывайте деревья светодиодами, это так нелепо выглядит!
Первый этап обустройства парка НЛМК обошелся заказчику, ПАО «НЛМК», в 75 млн рублей. Центральная его часть площадью 25 гектаров получилась настолько необычной, что даже искушенные москвичи не поняли, что ряды металлических столбов и есть те самые 122 светомузыкальных фонаря! Для детей здесь почти смонтировали игровую зону, покрытую мягким искусственным материалом. Из-за этого покрытия случилось неожиданное: член ОП РФ Альбина Дударева, дама бальзаковского возраста, взяла да и упала специально со всего размаха на это покрытие! А потом встала и похвалилась, что ничего себе не разбила. Следовательно, в безопасности будет и малышня.
Безусловной изюминкой обновленного парка станут две аллеи катальп - большелистных деревьев южных широт. Несколько десятков достаточно крепких саженцев предоставил заказчику МУП «Зеленхоз». Деревья прижились и станут настоящим здешним украшением. Потихоньку растет и газонная трава, которую по всем правилам подрядчик укрыл тканым материалом, защищая от перепадов температур и солнца. Почти готовы для любителей пеших прогулок эко-тропы, представляющие собой отсыпанные сначала щебнем, а потом специальным мелким гравием дорожки. Вот-вот здесь установят и системы видеонаблюдения, и пункт охраны для безопасности отдыхающих. К концу лета на обновлённой территории откроют кафе, сувенирные киоски и туалеты.
- К середине осени тут закончат второй этап благоустройства. В парке появятся площадки для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута, будет открыта поляна для отдыха и игр. Весь парк опояшут вело- и беговой дорожкой. Тут есть старая лыжная база, поэтому зимой велодорожка станет лыжной трассой, - сообщила столичным гостям Евгения Уваркина.
А вот от высоченного 18-метрового насыпного холма как элемента благоустройства решили отказаться. По словам главы Липецка, нужно было спилить несколько деревьев под его возведение, поэтому высоту искусственной возвышенности снизили до пяти-шести метров, и его часть используют под амфитеатр, который будет примыкать к сцене.
Москвичам особо понравилось то, что цель проекта - сохранение природной экосистемы парка.
Сразу же после этого члены ОП РФ в сопровождении Евгении Уваркиной побывали в Быхановом саду, который неделю тому назад посещал в сопровождении врио губернатора Игоря Артамонова заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Тогда глава региона, для которого благоустройство Быханова сада - личный проект (127 млн рублей на это в качестве шефской помощи своему бывшему сотруднику выделил глава Сбербанка Герман Греф) похвалился набранными темпами работ, мол, такой скорости без потери качества он не видел ни разу. И это так: неделю назад на месте старой танцплощадки под придуманный архитекторами амфитеатр только ровняли грунт, а уже сейчас металлические конструкции нового сооружения почти смонтированы!
- К Дню города, к 19 июля, мы закончим почти все работы в самом парке. Нам останется лишь построить спортивную площадку со стороны улицы Тельмана, - сказала Евгения Уваркина.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев искренне изумился, когда ему представили 28-летнего казанского архитектора Рината Гарибова, автора концепции «Шесть чувств», реализуемой в Быхановом саду (парк будет разделен на зоны запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой). А когда москвич узнал, что средний возраст архитектурной команды всего 25 лет, восхитился молодостью проектировщиков, которым доверили благоустройство парка с более чем столетней историей.
Валерию Фадееву понравились многие решения казанских архитекторов, которые, по его мнению, придали проекту местный колорит. По признанию секретаря Общественной палаты РФ, он и многие его коллеги несколько устали от засилья московского КБ «Стрелка», являющегося исполнителем нацпроекта «Жилье и городская среда». Мол, в любом городе страны - все как под копирку (в Липецке «Стрелка» проектировала перемены в Нижнем парке, обновление сквера Ворошилова, Театрального спуска, Комсомольского пруда, Городище)!
- Реконструкция сада началась 1 мая. Мы рассматривали четыре проекта преображения парка, подготовленные архитекторами Москвы, Казани и Белгорода. Жители Липецка могли проголосовать за понравившуюся им концепцию на сайте врио губернатора Игоря Артамонова. Кроме того, мы провели общественные обсуждения, в ходе которых были учтены пожелания жителей оставить парк садом, - сообщила глава Липецка Валерию Фадееву.
В Быхановом саду уже полностью уложена красивая крупноформатная плитка. Сейчас рабочие тянут подземные кабели для световых опор, которые смонтируют к Дню города. А вот павильон, в котором раньше играли в бильярд и настольный теннис, еще не снесли: отдельный подрядчик за свой счет сделает на его месте современный бадминтонный центр.
Заваркина
Комфортная среда Заваркиной
Дебилов в Липецк
Серджио Иванетти
Короче
Физиономист
А Евгении
От того какая тупая манда
Завидуйте молча
Антошка с ложкой