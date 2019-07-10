«Не надо во всем копировать Москву!»

Члены Общественной палаты РФ дали несколько советов по благоустройству общественных пространств главе Липецка Евгении Уваркиной.

Сегодня в Липецк по приглашению главы города Евгении Уваркиной прибыла делегация Общественной палаты РФ, членом которой она была до недавнего времени. До обеда общественники побывали в двух парках Липецка - парке НЛМК и Быхановом саду, а также посетили один из благоустроенных в прошлом году дворов.



Первый этап благоустройства парка НЛМК уже почти завершен. Бригады электриков уже смонтировали световые опоры и подсветку входной группы парка, а специалисты МУП «Зеленхоз» вырубили аварийные деревья и самосев. Первый этап преображения парка Металлургов завершится уже 17 июля.



- Здорово, что вы отказались от вырубки деревьев и их замены на новые, что часто происходит в других городах и даже в Москве, - похвалил главу Липецка секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. - Еще прошу вас об одном: не обматывайте деревья светодиодами, это так нелепо выглядит!



Первый этап обустройства парка НЛМК обошелся заказчику, ПАО «НЛМК», в 75 млн рублей. Центральная его часть площадью 25 гектаров получилась настолько необычной, что даже искушенные москвичи не поняли, что ряды металлических столбов и есть те самые 122 светомузыкальных фонаря! Для детей здесь почти смонтировали игровую зону, покрытую мягким искусственным материалом. Из-за этого покрытия случилось неожиданное: член ОП РФ Альбина Дударева, дама бальзаковского возраста, взяла да и упала специально со всего размаха на это покрытие! А потом встала и похвалилась, что ничего себе не разбила. Следовательно, в безопасности будет и малышня.



Безусловной изюминкой обновленного парка станут две аллеи катальп - большелистных деревьев южных широт. Несколько десятков достаточно крепких саженцев предоставил заказчику МУП «Зеленхоз». Деревья прижились и станут настоящим здешним украшением. Потихоньку растет и газонная трава, которую по всем правилам подрядчик укрыл тканым материалом, защищая от перепадов температур и солнца. Почти готовы для любителей пеших прогулок эко-тропы, представляющие собой отсыпанные сначала щебнем, а потом специальным мелким гравием дорожки. Вот-вот здесь установят и системы видеонаблюдения, и пункт охраны для безопасности отдыхающих. К концу лета на обновлённой территории откроют кафе, сувенирные киоски и туалеты.



- К середине осени тут закончат второй этап благоустройства. В парке появятся площадки для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и воркаута, будет открыта поляна для отдыха и игр. Весь парк опояшут вело- и беговой дорожкой. Тут есть старая лыжная база, поэтому зимой велодорожка станет лыжной трассой, - сообщила столичным гостям Евгения Уваркина.



А вот от высоченного 18-метрового насыпного холма как элемента благоустройства решили отказаться. По словам главы Липецка, нужно было спилить несколько деревьев под его возведение, поэтому высоту искусственной возвышенности снизили до пяти-шести метров, и его часть используют под амфитеатр, который будет примыкать к сцене.



Москвичам особо понравилось то, что цель проекта - сохранение природной экосистемы парка.



Сразу же после этого члены ОП РФ в сопровождении Евгении Уваркиной побывали в Быхановом саду, который неделю тому назад посещал в сопровождении врио губернатора Игоря Артамонова заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Тогда глава региона, для которого благоустройство Быханова сада - личный проект (127 млн рублей на это в качестве шефской помощи своему бывшему сотруднику выделил глава Сбербанка Герман Греф) похвалился набранными темпами работ, мол, такой скорости без потери качества он не видел ни разу. И это так: неделю назад на месте старой танцплощадки под придуманный архитекторами амфитеатр только ровняли грунт, а уже сейчас металлические конструкции нового сооружения почти смонтированы!



- К Дню города, к 19 июля, мы закончим почти все работы в самом парке. Нам останется лишь построить спортивную площадку со стороны улицы Тельмана, - сказала Евгения Уваркина.



Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев искренне изумился, когда ему представили 28-летнего казанского архитектора Рината Гарибова, автора концепции «Шесть чувств», реализуемой в Быхановом саду (парк будет разделен на зоны запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой). А когда москвич узнал, что средний возраст архитектурной команды всего 25 лет, восхитился молодостью проектировщиков, которым доверили благоустройство парка с более чем столетней историей.



Валерию Фадееву понравились многие решения казанских архитекторов, которые, по его мнению, придали проекту местный колорит. По признанию секретаря Общественной палаты РФ, он и многие его коллеги несколько устали от засилья московского КБ «Стрелка», являющегося исполнителем нацпроекта «Жилье и городская среда». Мол, в любом городе страны - все как под копирку (в Липецке «Стрелка» проектировала перемены в Нижнем парке, обновление сквера Ворошилова, Театрального спуска, Комсомольского пруда, Городище)!



- Реконструкция сада началась 1 мая. Мы рассматривали четыре проекта преображения парка, подготовленные архитекторами Москвы, Казани и Белгорода. Жители Липецка могли проголосовать за понравившуюся им концепцию на сайте врио губернатора Игоря Артамонова. Кроме того, мы провели общественные обсуждения, в ходе которых были учтены пожелания жителей оставить парк садом, - сообщила глава Липецка Валерию Фадееву.



В Быхановом саду уже полностью уложена красивая крупноформатная плитка. Сейчас рабочие тянут подземные кабели для световых опор, которые смонтируют к Дню города. А вот павильон, в котором раньше играли в бильярд и настольный теннис, еще не снесли: отдельный подрядчик за свой счет сделает на его месте современный бадминтонный центр.





