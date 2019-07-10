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сегодня, 08:46

«Совсем берега потеряли»

20 2627
#нарушение ПДД
1
«Совсем берега потеряли»

Этой фразой начинается письмо, которое читательница GOROD48 Ирина прислала в редакцию. Женщину возмутило то, как ведут себя водители на липецких улицах.

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Повод для возмущения — ситуация на парковке у торгового центра «Победа». Там вчера днем был припаркован «Рено Дастер» с зарубежными номерами. Водитель решил выехать с парковки, но вместо того, чтобы цивилизованно и по правилам покинуть стоянку, он «срезал» выезд через тротуар и поехал в сторону кольца площади Победы.

Добавим, что езда по тротуару наказывается штрафом в 2 000 рублей.
20 2627
#нарушение ПДД
1

Комментарии (20)

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настя

16 минут назад
Дастер конеш плохой человек,но там еще и торгаши торгуют день и ночь,вот их то и надо разогнать,нашли себе место на площади победы
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123

16 минут назад
Поставте камеру напротив жд там столько ушлепков на запрещающий прет
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Злой.

33 минуты назад
Покупают Армянские авто за пол цены и наглеют от безнаказанности.
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гость

44 минуты назад
Житель, Особенно на Крузаках (инвалиды) у торговых центров!
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Ха-ха

44 минуты назад
Что за качество фото?! Г48, Вы издеваетесь или шутите так над читателями?!
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Житель

47 минут назад
Бездействие ГИБДД способствует размножению автохамов. Плодятся со скоростью сорняков после дождя.
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гость 1

57 минут назад
₽, Для служебной отличный вариант,главное свою не бить!Хотя кому я рассказываю,на автобусе то всяк круче!
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гость 1

59 минут назад
₽, Скучно тебе в автобусе ехать смотрю.Хоть о реношке лошарик помечтаешь!
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59 минут назад
гость 1, служебная рено! Для тебя это верх карьеры!))
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сегодня, 09:11
гость 1, ну да, зачем он тебе..
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