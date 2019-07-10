«Совсем берега потеряли»

Этой фразой начинается письмо, которое читательница GOROD48 Ирина прислала в редакцию. Женщину возмутило то, как ведут себя водители на липецких улицах.

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Повод для возмущения — ситуация на парковке у торгового центра «Победа». Там вчера днем был припаркован «Рено Дастер» с зарубежными номерами. Водитель решил выехать с парковки, но вместо того, чтобы цивилизованно и по правилам покинуть стоянку, он «срезал» выезд через тротуар и поехал в сторону кольца площади Победы.



Добавим, что езда по тротуару наказывается штрафом в 2 000 рублей.