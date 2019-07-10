Происшествия

43 минуты назад

Липчанин погиб на отдыхе в Турции

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#туризм #ДТП
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Липчанин погиб на отдыхе в Турции

Уроженца Лебедянского района похоронят в родном поселке.

37-летний уроженец поселка Агроном Липецкой области Сергей Демченко погиб в турецкой Аланье. По данным турецких СМИ, утром 9 июля Сергей попал под колеса автобуса на шоссе D-400 в районе Махмутлар. Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водитель автобуса задержан, турецкая жандармерия начала расследование.

Тело Демченко вчера доставили в морг Института судебной медицины в Анталье.

Как сообщил GOROD48 глава Агрономовского сельсовета Лебедянского района Евгений Косинов, Сергея Демченко, скорее всего, похоронят на местном кладбище. 

- Сергей родился в поселке Агроном, учился в нашей школе, потом получал образование в Липецком государственном техническом университете. Последние десять лет и Сергей, и его младший брат жили в Москве. Я помню Сережу еще со школы, где я был у него учителем. Это был хороший исполнительный парень, всегда готовый прийти на помощь, порядочный, - вспоминает Евгений Косинов. - Конечно, очень жаль, что произошла такая трагедия. Мы соболезнуем его близким и родственникам.

Как сообщили GOROD48 друзья погибшего, похороны Сергея намечены на ближайшую субботу, 13 июля.


Фото: vk.com
2600
#туризм #ДТП
7

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