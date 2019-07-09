В гаражном «баре» нашли 581 бутылку сомнительной водки и коньяка

Владельцы подпольного склада спиртного пошли под суд.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух жителей города. Мужчин привлекли к уголовной ответственности за нелегальный оборот немаркированного спиртного и табака.



Установлено, что один из подсудимых без лицензии закупал и вместе с подельником хранил в гараже этиловый спирт и сигареты без акцизных марок. Мужчины вели свой нелегальный бизнес с апреля 2017 года по июнь 2018 года. За этот срок они приобрели у неизвестного поставщика 581 бутылку немаркированной алкогольной продукции и 4 000 пачек немаркированных табачных изделий с поддельными акцизами. Весь товар хранили в гараже с вывеской «Газмастер» Перевод авто на газ». При изъятии полиция обнаружила на нелегальном складе 220 бутылок коньяка «Лезгинка» , 156 бутылок водки «Талка», 120 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг VSOP», 60 бутылок водки «Родники Сибири», 4 бутылки водки «Finlandia», 5 бутылок водки «Путинка Вездеход» и 16 бутылок водки «Особая Орловская Царская», а также 4 000 пачек «NZ 10». Свой товар подельники сбывали недорого: за пачку сигарет просили по 45 рублей, за бутылку спиртного — не больше 300 рублей. Всего в гараже нашли товар на сумму 355 288 рублей 75 копеек.



Суд приговорил закупщика спирта к 2,5 годам лишения свободы в колонии строго режима, а его подельника — к году условного срока с аналогичным испытательным. Весь нелегальный алкоголь и сигареты уничтожат.