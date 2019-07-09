Происшествия

сегодня, 10:04

В гаражном «баре» нашли 581 бутылку сомнительной водки и коньяка

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#алкоголь #акциза
В гаражном «баре» нашли 581 бутылку сомнительной водки и коньяка

Владельцы подпольного склада спиртного пошли под суд.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении двух жителей города. Мужчин привлекли к уголовной ответственности за нелегальный оборот немаркированного спиртного и табака. 

Установлено, что один из подсудимых без лицензии закупал и вместе с подельником хранил в гараже этиловый спирт и сигареты без акцизных марок. Мужчины вели свой нелегальный бизнес с апреля 2017 года по июнь 2018 года. За этот срок они приобрели у неизвестного поставщика 581 бутылку немаркированной алкогольной продукции и 4 000 пачек немаркированных табачных изделий с поддельными акцизами. Весь товар хранили в гараже с вывеской «Газмастер» Перевод авто на газ». При изъятии полиция обнаружила на нелегальном складе 220 бутылок коньяка «Лезгинка» , 156 бутылок водки «Талка», 120 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг VSOP», 60 бутылок водки «Родники Сибири», 4 бутылки водки «Finlandia», 5 бутылок водки «Путинка Вездеход» и 16 бутылок водки «Особая Орловская Царская», а также 4 000 пачек «NZ 10». Свой товар подельники сбывали недорого: за пачку сигарет просили по 45 рублей, за бутылку спиртного — не больше 300 рублей. Всего в гараже нашли товар на сумму 355 288 рублей 75 копеек.

Суд приговорил закупщика спирта к 2,5 годам лишения свободы в колонии строго режима, а его подельника — к году условного срока с аналогичным испытательным. Весь нелегальный алкоголь и сигареты уничтожат.
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#алкоголь #акциза

Комментарии (6)

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Увы

13 минут назад
Но коньяка вообще нет а в магазинах это крашенная шляпа ) заходите на сайттвкусы напитков мира выбираете и хоть в вванне мешайте себе коньяк
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ВАЛЕТОВ

17 минут назад
А В БАРЕ ЛИПЧАНИН-6-104 НЕ СМОТРЕЛИ АССОРТИМЕНТ ? ТАМ ТОЖЕ КРУТЫЕ АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ !!!! ТАМ ДАЖЕ БАРМЕН-ТОРЧОК ЕСТЬ СВОЙ !!!!
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молодой тупняк

22 минуты назад
пейте люди самогон, будете здоровы!
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Виктор Владимирович

32 минуты назад
Круто! Конъяк- это крашенная паленая водка. Вот и все!
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Ха,

33 минуты назад
У их пойла ещё и ассортимент есть.Одна бадяга с разными этикетками
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гость

сегодня, 10:17
Как будто в официальной продаже есть коньяк. Его , практически, нет. Есть напиток спиртовый со вкусом жжёной карамели( не просто сахара) с этикетками про коньяк.
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