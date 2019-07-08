20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздухоплавания приурочат к празднованию Дня города

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 20 июля в городе пройдет Фестиваль воздухоплавания, с участием десяти рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.



В 18:30 десять воздушных шаров под управлением высококвалифицированных пилотов поднимутся в небо и с одной из площадей Липецка и пролетят над городом. В промежутке с 18:40 до 19:00 над площадью Петра они будут снижать высоту и опустятся до отметки в 7-8 метров над землей. Здесь пилоты посоревнуются в меткости и попытаются совершить финт – забросить с аэростата мяч в кольцо, расположенное на площади. Сразу после маневра весь воздушный флот вновь наберет высоту и отправится в часовое путешествие над городом.



Празднование Дня города в этом году будет происходить с небывалым размахом. Липчан ждут концерт звезд лейбла Black Star – Клавы Коки, Натана, Тернового и ARS-N, фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», танцевальный батл, авиашоу, водный парад, световое шоу и другие грандиозные активности.



