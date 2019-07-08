Общество

15 минут назад

20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров

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#День города
20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздухоплавания приурочат к празднованию Дня города

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 20 июля в городе пройдет Фестиваль воздухоплавания, с участием десяти рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.

В 18:30 десять воздушных шаров под управлением высококвалифицированных пилотов поднимутся в небо и с одной из площадей Липецка и пролетят над городом. В промежутке с 18:40 до 19:00 над площадью Петра они будут снижать высоту и опустятся до отметки в 7-8 метров над землей. Здесь пилоты посоревнуются в меткости и попытаются совершить финт – забросить с аэростата мяч в кольцо, расположенное на площади. Сразу после маневра весь воздушный флот вновь наберет высоту и отправится в часовое путешествие над городом.

Празднование Дня города в этом году будет происходить с небывалым размахом. Липчан ждут концерт звезд лейбла Black Star – Клавы Коки, Натана, Тернового и ARS-N, фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», танцевальный батл, авиашоу, водный парад, световое шоу и другие грандиозные активности.

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#День города

Комментарии (2)

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1

2 минуты назад
Хлеба и зрелищ! Второе есть, дайте первое...
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вау

3 минуты назад
здорово, будет весело
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