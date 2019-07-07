«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской

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Сегодня днем в Липецке на улице Студеновской автомобиль «Фольксваген» врезался в стопки кирпичей.



Авария произошла когда в заднюю часть «Фольксвагена» ударил автомобиль «Хендай», тот слетел на обочину, где были складированы кирпичи. О удара «Фольксваген» получил серьезные повреждения.



По данным полиции, авария обошлась без пострадавших.

