Происшествия
41 минуту назад
«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской
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Сегодня днем в Липецке на улице Студеновской автомобиль «Фольксваген» врезался в стопки кирпичей.
Авария произошла когда в заднюю часть «Фольксвагена» ударил автомобиль «Хендай», тот слетел на обочину, где были складированы кирпичи. О удара «Фольксваген» получил серьезные повреждения.
По данным полиции, авария обошлась без пострадавших.
Авария произошла когда в заднюю часть «Фольксвагена» ударил автомобиль «Хендай», тот слетел на обочину, где были складированы кирпичи. О удара «Фольксваген» получил серьезные повреждения.
По данным полиции, авария обошлась без пострадавших.
М001ММ
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Фокс