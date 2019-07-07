Происшествия

41 минуту назад

«Фольксваген» влетел в кучу кирпичей на улице Студеновской

3 542
#авария #ДТП
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Сегодня днем в Липецке на улице Студеновской автомобиль «Фольксваген» врезался в стопки кирпичей. 

Авария произошла когда в заднюю часть «Фольксвагена» ударил автомобиль «Хендай», тот слетел на обочину, где были складированы кирпичи. О удара «Фольксваген» получил серьезные повреждения.

По данным полиции, авария обошлась без пострадавших.
3 542
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

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М001ММ

3 минуты назад
Хендая порвать!
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А ВЫ

18 минут назад
Как думаете с какой он шел скоростью.
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Фокс

22 минуты назад
А вот теперь может быть бодяга: то ли "Фольксваген" разбил кирпичи (ущерб хозяину кирпичей), то ли кирпичи, соскладированные на общественной территории, или не дай Бог на обочине, причинили дополнительный ущерб ТС
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