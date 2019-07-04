Липчанке сломали нос в «Евразии»

Девушка считает вынесенный ее ранее судимому за разбой обидчику приговор в виде 460 часов исправительных работ чрезмерно мягким.

29 июня прошлого года 27-летняя Наталья Перегонцева решила весело провести время со своими друзьями в ТРЦ «Евразия».Молодые люди употребляли алкоголь, пели караоке и танцевали. Уже за полночь на девушку обратил внимание неизвестный ей парень из другой компании (приехавшая из Лондона подруга Натальи потом рассказала ей, что он буквально пожирал ее глазами). А в два часа ночи к незнакомцу приехала девушка, которая, заметив интерес своего молодого человека к другой, пнула ее ногой в живот.- Эта девушка, я позже узнала, что ее зовут Виктория, была обута в кроссовки и мне было не столько больно, сколько обидно. Я пошла к охраннику, который курил на улице, сообщила ему о том, что случилось, уже с ним вернулась в зал и сказала ударившей меня девушке: «Что ты творишь!» В ответ ее парень, которого, как я потом поняла, звали Руслан, наотмашь ударил меня по лицу рукой. Я закричала от неожиданности и боли. Охранник увел меня вверх по лестнице, а в это время здоровый как танк Руслан разбросал всех моих друзей, поднялся за нами и со словами «Ты мне ответишь за все!» еще раз ударил меня в лицо, на этот раз кулаком. Я упала и сильно ударилась о пол, - рассказывает пострадавшая.Когда Наталья пришла в себя, узнала, что по вызову в «Евразию» приезжала группа быстрого реагирования, но развернулась и уехала. Ее обидчиков - Руслана и Викторию - никто не задержал.- Меня родители ни разу не тронули пальцем, поэтому мне было обидно, что меня избили и унизили. Потом, когда я оказалась в больнице, выяснилось, что мне Руслан сломал нос. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Я уже не говорю про кровоподтеки и ссадины. На меня вышла Виктория, попыталась замять начавшееся полицейское расследование. Я поняла, что конфликт начался с того, что она меня приревновала к своему парню, хотя я не давала никаких к этому оснований. А сам Руслан мне даже ни разу не позвонил, не попросил прощения за свои действия.По ходу сбора материалов уголовного дела Наталья выяснила, что 30-летний Руслан уже не раз избивал людей, и все сходило ему с рук. Сошел ему с рук и разбой - в марте 2016 года Правобережный районный суд Липецка осудил его по ч.2 ст.162 УК РФ к трем годам условно. Лишь решительность Натальи позволила довести уголовное дело по статье 115-й УК РФ («побои») до суда - эта статья частного обвинения.Вердикт шокировал Наталью: мировой судья Правобережного судебного района Сергей Драганов 1 июля приговорил подсудимого Руслана Оглы к 460 часам исправительных работ!- Как такое может быть? Суд в качестве смягчающего вину обстоятельства указал на положительные характеристики подсудимого по месту жительства! Еще бы указали, что из-за двух классов образования (это факт) он не понимал, что творит! - говорит потерпевшая.В тексте приговора указано, что «за период испытательного срока условно осужденный (за разбой) Оглы Р.И. нарушений не допускал». Действительно, срок наказания и у него истек в марте прошлого года, а дебош в «Евразии» и избиение девушки он учинил 30 июня.- Такой приговор я считаю чрезмерно мягким. Что, судье дали денег? Я буду обжаловать его в апелляционной инстанции, - говорит липчанка.